Pakt Valgren opnieuw uit in openingsweekend? "Van de harde jongens ben ik het watje” Marc Ghyselinck en Bart Audoore

26 februari 2019

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Zijn roem ging niet voorbij de Deense landsgrens, tot Michael Valgren (27) in 2018 eerst de Omloop en dan de Amstel Gold Race won. Valgren noemt zich een van de “harde jongens” in een generatie van jonge Denen die de wielerhemel bestormen. Zaterdag in de Omloop moeten we weer rekening met hem houden. En in alle Vlaamse klassiekers daarna.

2018 was voor jou het jaar van de doorbraak. Betekende de overwinning in de Omloop een keerpunt?

“Ik was een jaartje ouder, de kasseien waren niet meer nieuw voor me. Ik ken de races in Vlaanderen beter. Ik geloofde dat ik de Omloop kon winnen. Ik moest een gokje nemen, ik kon niet wachten op de sprint. Ik viel aan en was sterk genoeg om mijn voorsprong te houden.”

Het was het begin van een erg goed seizoen. Je won ook nog de Amstel Gold Race, je werd vierde in de Ronde van Vlaanderen en in september behaalde je toptienplaatsen in Québec en Montréal.

“Ik voelde me ook sterk in de Dauphiné en de Tour. Het is ongewoon om een hoog niveau een heel seizoen vol te houden. Ik heb harder getraind en harder gerust. Ik haal de foutjes eruit in mijn levensstijl. Ik ga tegenwoordig altijd vroeg naar bed, op dat soort kleine dingen let ik nu. Ik ben ook een vechter. Ik train graag en hard. Ik ben misschien een van de renners die het hardst traint. Ik mag dat zeggen.”

