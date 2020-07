Pakkende minuut stilte voor De Vriendt, ploegmaat Gosseye: “Iedereen stond erop om hier te starten” Redactie

05 juli 2020

18u07 0 Wielrennen Een dag na het trieste overlijden van belofterenner Niels de Vriendt stonden zijn teamgenoten aan de start van de GP Vermarc. In samenspraak met de ploegleiding besloten ze dat dat de beste manier was om hun ploegmaat te eren. “Het was natuurlijk niet de makkelijkste koers om iets op te dragen aan Niels, maar dat we hier aan het vertrek stonden, was toch een mooi eerbetoon”, aldus Milan Gosseye.



De renners van VDM-Trawabo die vandaag in de GP Vermarc een rugnummer opspeldden, waren er gisteren niet bij toen hun ploegmaat Niels de Vriendt om het leven kwam tijdens Wortegem-Petegem. Ze waren aangeslagen, maar beslisten toch om vandaag aan het vertrek te staan. “We hebben met de ploegleiding samengezeten en iedereen stond erop dat we vandaag aan de start stonden. We vonden dat een mooi eerbetoon aan Niels, het was echt een keuze van iedereen”, vertelt Milan Gosseye.

Gosseye en De Vriendt zijn afkomstig van dezelfde provincie en reden vaak samen in de jeugd. “De laatste twee jaar waren we ploegmaats. Op training en tijdens stages zaten we steeds in hetzelfde kliekje, dus we kenden hem goed.”

De minuut stilte voor de start:



