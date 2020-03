OVERZICHT. Wat doen wielerploegen? Team Van Avermaet schrapt Parijs-Nice - Geen Van Aert, Benoot, en Naesen in Tirreno en Milaan-Sanremo Redactie

05 maart 2020

16u06 0 Wielrennen Sommige teams namen het heft al in eigen handen en gooiden hun programma reeds om. Jumbo-Visma hakte als eerste de knoop door, andere teams volgden in hun zog. Welke ploegen schrappen één of meerdere wedstrijden van hun kalender? Een overzicht. De Strade Bianche wordt al zeker afgelast . Ook de GP Larciano wordt niet gereden. De kans dat de andere Italiaanse voorjaarskoersen doorgaan, is nihil.

Dit artikel wordt geüpdatet.

CCC: rijdt geen Parijs-Nice

CCC geeft verstek voor Parijs-Nice. Een beslissing op advies van de teamdokters, die vrezen voor quarantaine en in het gedrang komen van het verdere klassieke voorjaar. Greg Van Avermaet zal dus ook niet te zien zijn in de Franse rittenkoers, die van 8 maart tot en met 15 maart op het programma staat.

Neemt niet deel aan: Parijs-Nice.

Team Sunweb: rijdt niet in Italië

Tiesj Benoot boekte twee jaar geleden nog een fraaie zege in de Strade Bianche, een tweede overwinning zit er na de schrapping van die koers dit jaar niet in. Daarnaast zal onze landgenoot met zijn Nederlandse ploeg ook niet te zien zijn in de andere Italiaanse wielerwedstrijden. Sunweb laat weten daaraan niet deel te zullen nemen.

Neemt niet deel aan: Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en Trofeo Binda.

AG2R La Mondiale: rijdt niet in Italië

De Franse wielerploeg AG2R La Mondiale heeft laten weten dat het na de schrapping van de Strade Bianche niet zal deelnemen aan de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Vorig jaar werd Oliver Naesen nog tweede in La Primavera. De ploeg wil de gezondheid van de renners niet in het gedrang te brengen.

Neemt niet deel aan: Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

Team Jumbo-Visma: rijdt niet in Italië

De Nederlandse ploeg van Wout van Aert liet als eerste team weten - nog voor de bekendmaking van het al dan niet schrappen van bepaalde wedstrijden - niet deel te zullen nemen aan de Italiaanse koersen van komend weekend. Ondertussen laat de ploeg ook weten dat het past voor de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Voorlopig lijkt Jumbo-Visma aan andere wielerwedstrijden - onder andere Parijs-Nice - wel deel te nemen. Verdere communicatie blijft vooralsnog uit.

Neemt niet deel aan: Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

Groupama-FDJ: rijdt niet in Italië

De Franse wielerformatie laat de Italiaanse rittenkoersen Tirreno-Adriatico aan zich voorbij gaan, wegens een gebrek aan renners en stafleden. Milaan-Sanremo komt nog niet meteen in het gedrang. De renners die deelnamen aan de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten zitten er nog tot 14 maart in quarantaine. Bij die renners horen ook Arnaud Démare en David Gaudu. Zij zullen dus niet starten in Parijs-Nice

Neemt niet deel aan: Tirreno-Adriatico.

Team INEOS: rijdt niet tot 23 maart

Het Britse Team INEOS gaf aan dat het tijdelijk geen enkele koers meer zal rijden tot de start van de Ronde van Catalonië die op 23 maart begint. Ook het onverwachte overlijden van ploegleider en oud-wielrenner Nico Portal speelde een rol in de beslissing van de ploeg. Egan Bernal zal zijn titel in Parijs-Nice dit jaar dus niet kunnen verdedigen.

Neemt niet deel aan: Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic.

Astana Pro Team: rijdt niet tot 20 maart

Astana-baas Alexander Vinokourov en de ploegdokters hebben beslist om alle deelnames aan koerswedstrijden tot 20 maart te schrappen. Dat wil zeggen dat Miguel Angel Lopez en zijn Kazachse ploeg ook niet zullen starten in Parijs-Nice.

Neemt niet deel aan: Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico.

Team Mitchelton-Scott: rijdt niet tot 22 maart

Het Australische team Mitchelton-Scott van de gebroeders Simon en Adam Yates laat tot en met 22 maart alle koersen links liggen. Geen Parijs-Nice voor hen. De ploeg zorgt er wel voor dat haar renners kunnen trainen in Spanje, mochten de weersomstandigheden in hun eigen land niet goed zijn.

Neemt niet deel aan: Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, Milaan-Sanremo, Trofeo Binda.

UAE-Team Emirates: rijdt geen Parijs-Nice, Tirreno en Milaan-Sanremo

Na de afgelasting van de Strade Bianche wacht UAE-Team Emirates de beslissing over Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo niet af. De ploeg geeft verstek voor beide wedstrijden. Ook Parijs-Nice wordt van het programma geschrapt. Na Milaan-Sanremo evalueert het team of het weer in competitie treedt. In de UAE Tour verbleven de staf en renners van UAE-Team Emirates vrijwillig in quarantaine.

Neemt niet deel aan: Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo.

Education First: rijdt niet in Italië

De Amerikaanse ploeg was de eerste om in een brief toelating te vragen aan de UCI om niet te moeten deelnemen aan de Italiaanse koersen. Officiële communicatie vanwege het team kwam er nog niet.

Neemt niet deel aan: Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo

NTT Pro Cycling: rijdt voorlopig alles

Het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling laat weten dat het voorlopig aan alle geplande koersen zal deelnemen. De ploeg van Victor Campenaerts start dus ook in Parijs-Nice. Voor de Strade Bianche was NTT hoe dan ook niet voorzien.

Neemt voorlopig deel aan alle geplande koersen.