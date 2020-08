OVERZICHT. Van der Poel pakt tweede Nederlandse titel met lange solo, ook Démare en Nizzolo aan het feest Redactie

23 augustus 2020

18u17 24 Wielrennen Mathieu van der Poel heeft zich in Nederland voor de tweede keer tot nationaal kampioen gekroond. De alleskunner van Alpecin-Fenix demonstreerde op en rond de Col du Vam met een solo van meer dan 40 kilometer. Ook in Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland werd gevochten voor de kampioenentrui. Een overzicht.

Nederland: Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol op het Nederlands kampioenschap helemaal waargemaakt. De drievoudige wereldkampioen veldrijden toonde zich overduidelijk de beste op en rond de Col du Vam, een kunstmatige heuvel in Drenthe. MVDP had al enkele aanvalspogingen gewaagd toen hij op meer dan 40 kilometer van de streep iedereen achterliet. Nils Eekhoff werd op anderhalve minuut tweede. Voor Van der Poel is het de tweede Nederlandse titel in drie jaar.

Spanje: Luis Leon Sanchez

Luis Leon Sanchez (Astana) is op zijn 36e voor het eerst Spaans kampioen op de weg geworden. Sanchez haalde het in Baeza (Andalusië) na 184 kilometer koers voor ploegmakker Gorka Izagirre. Vicente Garcia De Mateos (Aviludo-Louletano) werd derde.

Sanchez haalde in de slotkilometer Jesus Herrada (Cofidis) bij, die op drie kilometer van de aankomst was gaan aanvallen op de laatste helling van de dag. Herrada kreeg vervolgens kettingproblemen en zag zo ook een podiumplaats in rook opgaan.

Sanchez, viervoudig Spaans kampioen tijdrijden, was vorig jaar al tweede bij het kampioenschap op de weg. Toen was Alejandro Valverde hem te snel af.

👏🚲 ¡Un sueño que se hace realidad! Luis León Sánchez se proclama Campeón de España



📺 Emocionante triunfo del ciclista de Mula que vivimos en @Eurosport_ES 1⃣ pic.twitter.com/jiCa7htVwn Eurosport.es(@ Eurosport_ES) link

Italië: Giacomo Nizzolo

In Italië heeft Giacomo Nizzolo de Italiaanse driekleur veroverd. De sprinter van NTT was de snelste van een beperkte groep. Davide Ballerini strandde op de tweede plaats, Sonny Colbrelli finishte als derde. Voor Nizzolo is het al z’n tweede Italiaanse titel. Ook in 2016 mocht hij de tricolore al aantrekken.

Frankrijk: Arnaud Démare

Arnaud Démare heeft voor de derde keer in zijn carrière het Frans kampioenschap gewonnen. De sprinter van Groupama-FDJ verzilverde zijn bloedvorm door in een lastige finale Bryan Coquard en Julian Alaphilippe te verslaan. Démare schreef vorige week nog de Ronde van Wallonië op zijn naam door twee etappes te winnen.

Duitsland: Marcel Meisen

Duits veldritkampioen Marcel Meisen (Alpecin-Fenix) heeft zich zondag op de Sachsenring ook tot Duits kampioen op de weg gekroond. Meisen was na een wedstrijd van 175 kilometer in de sprint sneller dan topfavoriet Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), twee jaar geleden nationaal kampioen, en zijn ploegmakker bij Alpecin-Fenix, Alexander Krieger.

De 31-jarige Meisen is zo verrassend de opvolger van Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), die dit jaar niet deelnam omwille van een sleutelbeenbreuk die hij vorige week opliep in de Ronde van Lombardije.

Luxemburg: Kevin Geniets

Geen zevende titel voor Bob Jungels in Luxemburg. De renner van Deceuninck-Quick.Step - die volgend seizoen de oversteek maakt naar AG2R - Citroën - moest het onderspit delven tegen Kevin Geniets. De renner van Groupama-FDJ kroonde zich op z'n 23e voor de eerste keer tot nationaal kampioen.

KEVIN GENIETS CHAMPION DU LUXEMBOURG pic.twitter.com/Olweq1StBr Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link

Denemarken: Kasper Asgreen

Ook Deceuninck-Quick.Step heeft een nieuwe nationale kampioen in de rangen. Kasper Asgreen was de sterkste in Denemarken en pakte z'n eerste titel. Andreas Kron - die vanaf volgend seizoen voor Lotto Soudal uitkomt - moest genoegen nemen met plaats twee. Met Michael Morkov eindigde nog een renner van Patrick Lefevere op het podium.

Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) is the new Danish National champion. pic.twitter.com/eEmRip8hEr La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link