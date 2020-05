Overweegt Chris Froome een (vroegtijdig) vertrek bij Team Ineos? XC

14 mei 2020

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Hangt er een spectaculaire wielertransfer in de lucht? Chris Froome vertrekt mogelijk halverwege dit seizoen bij Team Ineos. Dat meldt Cyclingnews. Twee teams hebben de viervoudige Tourwinnaar reeds benaderd om hem aan boord te halen.

Froome, die einde contract is bij Team Ineos, mikt op een vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Maar met ook titelverdediger Egan Bernal en Geraint Thomas in de ploeg, is Froome allesbehalve zeker van het kopmanschap. Daardoor overweegt hij om Ineos deze zomer te verlaten. Zo bericht Cyclingnews.

Froome heeft al meerdere gesprekken gevoerd met andere teams voor volgend seizoen. Maar nu de Tour is uitgesteld naar eind augustus, is er ook de mogelijkheid om een ‘zomerse overstap’ te maken. Twee ploegen hebben naar verluidt een aanbod gedaan om de Brit deze zomer of na dit seizoen aan te trekken.

De viervoudige Tourwinnaar ging bij Cyclingnews niet dieper in op de kwestie. “Na mijn val van vorig jaar ben ik vol vertrouwen dat ik de Ronde van Frankrijk kan winnen”, klinkt het bij Froome. “Ik weet nog niet bij welke ploeg dat na 2020 zal zijn.”

Een tussentijdse transfer is zeldzaam in het wielrennen. In dat geval moeten alle partijen hun akkoord geven. Het gebeurde eerder met Rohan Dennis, die Garmin in augustus 2014 inruilde voor BMC.

