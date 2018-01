Outstanding: De Ketele en De Pauw pakken eindzege Zesdaagse Rotterdam Hans Fruyt

23u19 11 Photo News Wielrennen In de zesdaagse van Rotterdam degradeerden Kenny De Ketele en Moreno De Pauw de tegenstand tot figuranten. De Oost-Vlamingen begonnen met vier ronden voorsprong aan de finalejacht. Ongewoon in een zesdaagse. Yoeri Havik-Wim Stroetinga werden tweede op vier ronden, de wereldkampioenen Benjamin Thomas-Morgan Kneisky derde op vijf ronden.

De Ketele en De Pauw begonnen met twee ronden voorsprong aan de slotnacht van de zesdaagse van Rotterdam. Dankzij winst in de tijdrit rondden ze de kaap van tweehonderd punten en veroverden ze een extra bonusronde. De Ketele won ook nog de dernycup wat het duo nog een bonusronde opleverde.

“Op winst in die dernycup hadden we niet gerekend”, beweerde De Ketele. “Eigenlijk was ik van plan die finale achter derny’s te laten schieten, maar ik lootte Eric Schoefs als gangmaker, een hele sterke gangmaker. Dus ging ik er toch voor. Die dernyreeks won ik uiteindelijk niet. De zege in de dernycup was zonder glans, maar die vierde ronde voorsprong was lekker meegenomen.”

Tot net voor de laatste ploegkoers leek Ketelke vrij gespannen terwijl De Pauw zegezeker oogde.

“Met Jasper De Buyst begon ik ooit aan de finale van deze zesdaagse met een ronde voorsprong, maar werd ik ziek en geraakte ik niet meer vooruit”, verduidelijkte De Ketele. “Ik hou daar altijd rekening mee. Met vier ronden voorsprong mocht ik tijdens de finalejacht nog ziek worden, die bonus gingen we niet meer verspelen.”

Waardoor De Ketele een blinde vlek op zijn palmares wegwerkt. Nooit eerder zegevierde hij in Rotterdam. Zijn naam zal voor het eerst de boarding van Ahoy sieren. Hij zit aan veertien zesdaagsezeges in zijn carrière. De Pauw heeft er zes op de teller. Alle zes met De Ketele. Ook hij is heel blij met zijn eerste overwinning in de Nederlandse havenstad.

“Voor de start van het pisteseizoen hadden we twee doelen: Gent en Rotterdam winnen, alles wat nu komt is bonus”, glunderde De Pauw. “In de zesdaagse van Bremen rijden we vanaf donderdag niet met elkaar. Wat mij betreft gaat de focus nu richting pistewereldkampioenschappen in Apeldoorn.”

Wielrennen De Ketele rijdt in Bremen met Theo Reinhardt, De Pauw met Leif Lampater.

- eindstand -

1. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 231 ptn

- op 4 ronden -

2. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 209

- op 5 ronden -

3. Morgan Kneisky/Benjamin Thomas (Fra) 127

- op 6 ronden -

4. Niki Terpstra/Dylan van Baarle (Ned) 188

5. Albert Torres/Sebastian Mora (Spa) 141

6. Marc Hester/Jesper Morkov (Den) 132

- op 8 ronden -

7. Jesper Asselman/Pim Ligthart (Ned) 112

- op 10 ronden -

8. Roger Kluge/Christian Grasmann (Dui) 181

9. Dion Beukeboom/Jan-Willer van Schip (Ned) 122

- op 11 ronden -

10. Raymond Kreder/Ramon Sinkeldam (Ned) 104

- op 12 ronden -

11. Daniel Staniszewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 202

- op 14 ronden -

12. André Looij/Nick Stöpler (Ned) 92

- op 17 ronden -

13. Roy Pieters/Melvin van Zijl (Ned) 73

