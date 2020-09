Ouders van WK-favoriet Van Aert leven op een wolk, en het wordt nóg beter: “Mama of papa worden, dat is het échte Monument” Redactie

25 september 2020

Het zijn knotsgekke weken voor Henk en Yvonne, de ouders van Wout van Aert. Zij zijn aanwezig in Imola, waar het WK wielrennen doorgaat. “We leven op een wolk, het is volop genieten”, zegt Henk. “Maar we beseffen het precies allemaal nog niet”, vult Yvonne aan over de vele overwinning van haar zoon. “Soms moet ik mij in de arm knijpen. Dat is wel onze zoon, hé. Dat geeft een enorm speciaal gevoel.”

Strade Bianche, een rit in de Dauphiné, twee etappes in de Tour, maar voor vader Henk is Wouts triomf in Milaan-Sanremo tot nu toe de mooiste zege van dit seizoen. “Het is een Monument, hé. Wij stonden net voorbij de finish. Een intens moment.” En daar nu het wereldkampioenschap (zowel in het tijdrijden als de wegrit) bij? “Ik denk dat hij goed zal zijn. Maar niets moet, alles mag. Er is geen druk, want sommigen moeten nú hun jaar goedmaken. Voor Wout is het seizoen al volledig geslaagd.” Yvonne: “Maar natuurlijk droom je ook van die wereldtitel. Keihard supporteren.”

Binnenkort worden ze grootouders. “Dat overtreft alles. Niet alleen voor ons, maar voor hem vooral. Eigenlijk is dát het echte Monument: papa of mama worden.”

