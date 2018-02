Ouders De Plus over de angst na de aanrijding: "Je functioneert op automatische piloot" Bart Fieremans

08 februari 2018

07u27 0 Wielrennen Mama Vera pakt Laurens De Plus eens goed vast, hij rust thuis in de zetel - PlayStation in de hand - uit na zijn zware aanrijding op stage in Zuid-Afrika. Weer een fysieke én mentale klap, amper vier maanden na zijn horrorcrash in Lombardije. Ook papa Geert (50) en Vera (47) beleefden een nachtmerrie: zij doen hun emotioneel verhaal over de grote schrik van elke wielerouder.

Hoe hebben jullie het nieuws over de aanrijding vernomen?

Geert: "Het was op donderdag, 25 januari, we wilden die dag in feite een vakantieweekend naar Madrid vastleggen, tot we telefoon kregen uit Zuid-Afrika, 't was ploegdokter Vanmol: 'Er is iets'."

Vera: "Hij belde naar Geert zijn telefoon, maar we zaten in de auto. Ik zeg: 'Ik zal opnemen hé.' (zucht) 'Ja, amai zeg'."

Geert: "Ze belden tien minuutjes na het ongeval. Ze wilden de sociale media voor zijn. De dokter zei: 'Het is ernstig, meer kunnen we niet vertellen. Laurens is er erg aan toe, maar nog niet zo erg als zijn copain (Vakoc, red.). Hij kan praten, hij functioneert nog.' Dat is al iets."

