Oud-wielrenner Karsten Kroon gebruikte doping, Nederlander wil voorlopig niet reageren

24 april 2018

07u43

Bron: Belga 2 Wielrennen De Nederlandse oud-wielrenner Karsten Kroon heeft tijdens een deel van zijn carrière doping gebruikt. Dat schrijft AD Sportwereld.

Volgens de Nederlandse krant heeft Kroon in gesprekken over een mogelijke rol als analyticus bij het AD zijn dopinggebruik bekend. Hij zou met een publieke bekentenis komen, maar trok die afspraak later in.

Kroon was zeventien jaar profrenner en reed jarenlang voor Rabobank, Team CSC/Saxo Bank en BMC. De 42-jarige Drent won in 2002 een etappe in de Tour de France. Daarnaast staan een rit in Parijs-Nice, de GP Kanton Aargau en twee keer de Rund um den Henninger-Turm op zijn palmares. De oud-wielrenner, die tegenwoordig als analist voor Eurosport werkt, wil volgens het AD niet reageren op het uitgebreide verhaal.