Oud-wielrenner Karsten Kroon bekend dopinggebruik: "Het verhaal klopt"

24 april 2018

Bron: Belga 4 Wielrennen De Nederlandse oud-wielrenner Karsten Kroon heeft aan het Nederlandse persagentschap ANP bekend dat hij tijdens zijn actieve carrière doping heeft gebruikt. Hij reageert daarmee op een artikel van vandaag in AD Sportwereld. Volgens de Nederlandse krant had Kroon in gesprekken over een mogelijke rol als analyticus bij het AD zijn dopinggebruik bekend.

Kroon wist van de op handen zijnde publicatie. "Het verhaal klopt", reageerde hij aan ANP. "Ook ik heb een korte periode tijdens mijn carrière doping gebruikt. Dat spijt me en ik neem er alle verantwoordelijkheid voor. Ik wil alle schijn vermijden dat ik een bekentenis doe om er zelf beter van te worden."

Kroon, tegenwoordig als commentator actief voor Eurosport, zegt ook opluchting te voelen. "Ik was beroepswielrenner in een heel moeilijke tijd en heb enorm veel respect voor mijn collega's die destijds de verleiding doping te gebruiken, hebben weten te weerstaan. Gelukkig is de sport sindsdien enorm veranderd. Ik ben beroepswielrenner geworden net na de Festina-affaire, heb de epo-test zien komen, de whereabouts en het bloedpaspoort. Ik heb de sport waar ik zoveel van houd zien evolueren en ik ben ervan overtuigd dat het op het moment zuiverder is dan ooit."

De Nederlander was zeventien jaar profrenner en reed jarenlang voor Rabobank, Team CSC/Saxo Bank en BMC. Kroon won in 2002 een etappe in de Tour de France. Daarnaast staan een rit in Parijs-Nice, de GP Kanton Aargau en twee keer de Rund um den Henninger-Turm op zijn palmares.