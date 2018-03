Oud-sportjournalist Mark Vanlombeek verliest strijd tegen kanker Redactie

05 maart 2018

08u12 2035 Wielrennen Mark Vanlombeek (67) is overleden. De oud-sporjournalist, jarenlange commentator van de Ronde van Frankrijk, overleed gisterennamiddag thuis aan de gevolgen van kanker, meldt VRTNWS. Bij Vanlombeek werd in het voorjaar van 2017 een tumor in de buik gevonden. Van 1975 tot 1999 was hij sportjournalist op de VRT.

Vanlombeek startte zijn mediacarrière tijdens zijn studententijd in 1969 bij omroep Brabant, een regionale zender van de toenmalige BRT, waar hij als losse medewerker aan de slag kon. Vanaf 1975 tot 1999 was hij sportjournalist en wielercommentator voor de BRTN-televisie, waarbij hij vaak samenwerkte met Mark Uytterhoeven. In 1999 stapte hij over naar de VTM waar hij tot einde maart 2010 woordvoerder was. Daarna trad hij op met een theatershow 'Van onze reporter ter plaatse', waarin hij verhalen vertelt uit zijn 40-jarige mediacarrière.

In 2012 werd hij bij de gemeenteraadsverkiezing in zijn woonplaats Zaventem vanop de derde plaats ook verkozen tot gemeenteraadslid. Hij haalde toen 412 stemmen, het tweede hoogste aantal op de CD&V-lijst na lijsttrekker Eric Van Rompuy. CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert bedroefd op het overlijden van Mark Vanlombeek. Beke wijst erop dat Vanlombeek niet alleen een "iconische sportjournalist" was, maar ook een "gewaardeerd gemeenteraadslid" voor zijn partij in Zaventem.

In november van vorig jaar stond Vanlombeek nog op de Boekenbeurs om zijn boek over wielrenner Tom Simpson te signeren en panelgesprekken over de Mont Ventoux te voeren. Hij praatte toen strijdvaardig over zijn ziekte, nadat een eerste kuur chemotherapie niet echt aansloeg. "Ze konden de kanker niet meer wegkrijgen. Wat wél kan, is de tumor onder controle houden. Dan heb ik chronische kanker. Dan ga ik op nazicht elke twee maanden, later misschien elk halfjaar of jaar", vertelt de man die jarenlang trouw commentaar leverde bij de Ronde van Frankrijk.

Vanlombeek gaf toen de moed niet op. "Een coureur die niet gelooft dat hij de koers kan winnen, zal niet winnen. Ze zeggen dat ik een vechter ben. Dus vecht ik", klonk het. "Ik boet amper in aan levenskwaliteit, kan nog doen wat ik wil en lijd geen pijn. Ik kijk vooruit. Deze ziekte is als het groot lot uit de loterij. Helaas blijk ik nu het verkeerde lotje te hebben getrokken. Ronduit pech. Maar ik wil het mijn leven geenszins laten beheersen."

Helaas won de ziekte sneller dan verwacht het pleit.

"Mark was een absoluut toonbeeld"

Voormalig sportjournalist Louis De Pelsmaeker was bij de VRT jarenlang collega van Mark Vanlombeek. "Mark was het absolute toonbeeld van overleg om het werk in de best mogelijke omstandigheden te klaren", verklaarde De Pelsmaeker in een reactie aan Belga. "Mark Vanlombeek bekleedt een bijzondere plaats in mijn loopbaan. Ik herinner me nog het moment waarop Fred Debruyne vertrok op de toenmalige BRT en naar een vervanger op de stoel van commentator werd uitgekeken. Mark noch ikzelf liepen erg warm om de plaats van het wielermonument over te nemen, tot wij besloten er een 'duobaan' van te maken - misschien met in het achterhoofd om met zijn tweeën de eventuele klappen op te vangen. Toen onze wielerwegen uiteenliepen, hebben we samen overlegd om de positie van co-commentator in te voeren."

Beide journalisten hadden bovendien dezelfde voorbereiding afgelegd vooraleer ze het televisiewerk aanvatten. "Geschoold bij de krant, opleiding op de radio: ikzelf met Piet Theys, Mark vooral met Jan Wauters. Dan naar de televisie, om het met de woorden van Rik De Saedeleer te zeggen: 'Rap leren werken, leren praten en leren zwijgen als de beelden al voldoende zeggen.' Een van de absolute hoogtepunten in Marks loopbaan was het programma over de drie wielergoden Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Eddy Merckx, dat onder de leiding van Rik De Saedeleer werd gerealiseerd. Ik kan er nog geregeld met veel bewondering naar kijken. Journalistiek en entertainment op het hoogste niveau."

Veel te vroeg van ons heen gegaan. Sterkte aan de familie. Ik vergeet die stem nooit meer! Passie voor de koers was zeer groot. #RIP https://t.co/I1pLekYMOC Sven Nys(@ sven_nys) link

#RIP Mark Vanlombeek. Koersman in hart en nieren. Onze deelneming aan familie en vrienden @quickstepteam Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Mark Vanlombeek, samen veel koersen gedaan, jij op de motor, ik op de fiets, later aan de aankomst, altijd sereen en kalm, we zullen je missen. Onze oprechte deelneming aan de familie van de onze @Lotto_Soudal #RIP Marc Sergeant(@ marc_sergeant) link

Met Mark Vanlombeek, Marc Stassijns en Jan Wauters zijn de stemmen van onze koersjeugd allen verdwenen. Niks dan respect voor deze vakmannen en moge hun legacy nog lang voortleven. #rip Tomas Van Den Spiegel(@ tomasvds) link

Heeft ook mijn jeugd kleur gegeven. Droevig nieuws. RIP. https://t.co/XB76mP7NiD Serge Pauwels(@ sergepauwels) link

Dankzij Mark (Vanlombeek) & Marc (Stassijns) kon ik 20 jaar geleden beginnen in de ‘wielercel’ van VRT. Eeuwig dankbaar. Dank voor de hele fijne samenwerking door de jaren heen, Mark. Sterkte aan familie, vrienden en collega’s bij VRT, BWB & VTM. https://t.co/mIfnd1iSLd Renaat Schotte(@ wielerman) link