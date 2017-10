Oud-HLN-wielerjournalist Robert Janssens presenteert memoires: "Genieten van wat was" Joeri De Knop

In aanwezigheid van een groot aantal ex-wielerkampioenen zijn gisterenavond in het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) in Oudenaarde de memoires van Robert Janssens, oud-wielerjournalist van deze krant, voorgesteld. Onder meer Johan De Muynck, Michel Pollentier, Walter Godefroot, Jan Janssen, Herman Van Springel, Rik Van Linden, Frank Hoste en José De Cauwer en Joanne Simpson, dochter van de betreurde Tom Simpson, passeerden de revue. In 'Mannen Met Geschoren Benen' fietst de 'éminence grise' met het fotografisch geheugen aan de hand van sappige verhalen en boeiende anekdotes - "mag ik nog eens genieten van wat is geweest?" - door vier decennia wielerjournalistiek. Het voorwoord is van de hand van huiscolumnist Hugo Camps. Janssens (78) startte zijn journalistieke carrière op in 1960 bij de toenmalige Antwerpse 'Volksgazet' en kwam in 1969 terecht bij Het Laatste Nieuws. Tot 2004 volgde hij alle klassiekers, WK's en grote ronden op de voet. Hij was 38 keer verslaggever in de Tour en schopte het ook tot voorzitter van de Internationale Vereniging van Wielerjournalisten (AIJC). (JDK)

* 'Mannen Met Geschoren Benen' is een uitgave van Kannibaal. Auteur: Robert Janssens. 272 blz. Kostprijs in de boekhandel: 22,5 euro.



* Robert Janssens signeert zijn boek op de Antwerpse Boekenbeurs op zaterdag 4 november van 15u tot 16u en van 17u tot 18u op de stand van Kannibaal (311) en wordt tussendoor (16u-17u) ook geïnterviewd door Johny Vansevenant op het auteurspodium in het Fintro Leessalon.