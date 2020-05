Organisatoren WK wielrennen in Martigny houden rekening met annulatie: "Nu of nooit meer" JDK

"We streven naar een groot wielerfeest. Maar niet tegen elke prijs." Dat zei Grégory Devaud, voorzitter van het organisatiecomité van het WK in Aigle/Martigny op de Zwitserse televisiezender RTS. "We werken keihard verder, maar op dit moment stellen we ons voorzichtig en nederig op omdat we niet kunnen inschatten hoe de situatie er eind september (20-27/9) zal uitzien. Zeker tot eind eind augustus blijven evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden in Zwitserland." Devaud zegt rekening te houden met alle mogelijke scenario's. Ook een annulering. Eind juni wil hij de knoop doorhakken. "Feit is: als we dit (na)jaar niet kunnen organiseren, dan wordt het wellicht nooit meer." (JDK)