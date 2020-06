Organisatoren en Belgian Cycling bevestigen: BK tijdrijden op 20 augustus in Koksijde XC

29 juni 2020

19u06

Wielrennen De Belgische kampioenschappen tijdrijden bij de mannen elite, vrouwen elite en mannen elite zonder contract worden op 20 augustus in Koksijde gehouden, zo bevestigden de organisatoren en Belgian Cycling.

Het BK stond eerst gepland op donderdag 18 juni, maar moest toen verschoven worden vanwege de coronamaatregelen.

"Als echte wielergemeente zijn we ontzettend tevreden dat het BK tijdrijden kan doorgaan", vertelde Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde. "Corona gooide roet in het eten, maar uitstel is geen afstel. We kijken met z'n allen uit naar dit topevent."

De renners krijgen een technisch en uitdagend parcours voorgeschoteld van dertien kilometer, met daarin onder meer de beklimming van de Hoge Blekker, natuurreservaat De Doornpanne en de landingsbaan van het militair domein. De start wordt gegeven op de Zeelaan in Koksijde-Bad. De aankomst is voorzien in Koksijde-Dorp, ter hoogte van de tennis- en padelclub.

