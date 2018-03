Organisator Strade Bianche: "Wout van Aert kan zaterdag winnen" Marc Ghyselinck en Bart Audoore

02 maart 2018

06u34 23 Wielrennen Met zeven aan de tafel. Zeven wereldtitels is dat, vandaag bij de persconferentie die de Strade Bianche voorafgaat. Drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert - debutant - neemt er plaats naast drievoudig wereldkampioen op de weg Peter Sagan. Michal Kwiatkowski, de wereldkampioen van 2014, is er ook bij.

Bij organisator RCS winden ze er geen doekjes om: "Wij geloven dat Wout van Aert de Strade Bianche kan winnen." Aan het woord is Manolo Bertocchi. Bertocchi doet the talking voor organisator RCS. Bertocchi was er ook bij toen RCS op 16 februari besliste om de laatste wildcard voor de Strade aan het Veranda's Willems-team van Wout van Aert toe te kennen.

Twee ploegen - Vini Fantini en Androni - hadden toen al een wildcard gekregen. Dat maakte, met achttien WorldTourploegen die automatisch startrecht hadden, twintig ploegen. RCS had nog één wildcard over. "Veranda's was één van de ploegen die een wildcard hadden gevraagd. Zij zaten in de pool van teams die in aanmerking kwamen."

Het was het WK veldrijden in Valkenburg, waar Van Aert voor de derde keer op rij wereldkampioen werd, dat voor RCS de doorslag gaf. "Het spektakel dat Van Aert daar leverde, gaf uiteindelijk het laatste duwtje."

Wout van Aert is een naam in Italië, zegt Bertocchi. "Ik weet dat het veldrijden in Italië niet veel meer voorstelt. Maar we volgen het nog wel op de voet. En we vergeten ook niet dat veldrijden veel volgers heeft in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten."

Het is niet, zegt Bertocchi, dat Veranda's Willems aan RCS heeft betaald om de laatste wildcard te krijgen. Dat is, volgens ploegleider Hilaire Van der Schueren van Wanty, een gangbare praktijk. "Als je 200.000 euro betaalt aan RCS krijg je een wildcard voor alle eendagswedstrijden."

Bertocchi ontkent: "Dat is niet correct. Het is veeleer omgekeerd. Ploegen vragen vaak geld om te komen rijden. Ze doen dat om hotel- en reiskosten te recupereren. Het is de eerste keer dat ik hiervan hoor. En het is dus niet zo gegaan. De beslissing om Veranda's Willems de laatste wildcard te geven was puur sportief."

"We hebben gezien waartoe Wout van Aert in staat is op wegen die lijken op de dirt roads van de Strade Bianche. We weten wat voor een goede coureur hij is. We geloven oprecht dat hij een kans maakt komende zaterdag. Zeker met het slechte weer dat wordt voorspeld. De bevestiging daarvan hebben we zaterdag nog gekregen. Ik heb hem zien rijden in de Omloop en daar ging hij met de besten mee tot in de finale. Natuurlijk weten wij ook wel dat Sagan, Kwiatkowski en Van Avermaet de topfavorieten zijn. Maar toch."

En dus wordt Wout van Aert met honneurs onthaald in Italië. Vandaag is er persconferentie in Siena. De drievoudige wereldkampioen veldrijden mag er plaatsnemen naast Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen op de weg, en Michal Kwiatkowski, die de Strade vorig jaar won.

Er een beetje over

Wout van Aert maakt voorbehoud bij zoveel lof. "Ik heb gezien dat ze er een duel van willen maken tussen twee wereldkampioenen. Natuurlijk is het een eer als ze mij in die zin vernoemen, maar is dat er niet een beetje over? (lacht) Ze leggen de lat wel heel hoog. Ik denk dat we het typisch Italiaans enthousiasme moeten noemen."

Ook over zijn kansen voor zaterdag predikt hij realisme. "Ik denk dat dit een heel andere koers wordt dan de Omloop. Het zal moeilijker zijn: het is heel veel bergop en er start ook een half klimmerspeloton. Maar grindwegen liggen me wel, en ik ben niet bang van modder en vuil. De Strade Bianche is, samen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de koers waar ik het meest naar uitkijk. Het is een droom om die te mogen rijden."