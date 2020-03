Organisator E3 BinckBank Classic na annulatie: “Ik vrees voor faillissementen” JDK

23u37 8 Wielrennen Met pijn in het hart vernam Jacques Coussens de gedwongen afgelasting van ‘zijn’ E3 BinckBank Classic. “Ik betreur het enorm, maar toon wel begrip. De gezondheid en het algemeen welzijn primeren.”

“Geen enkele organisator van gelijk welk evenement wil het op zijn geweten hebben dat iemand tijdens dat event zou getroffen worden door het virus. De beslissing komt niet als een verrassing. Wie dit niet zag aankomen, leefde de voorbije weken in een andere wereld.” Coussens is zich ook bewust van de zware economische impact van deze ingreep. “Ik denk nu verder dan louter de koers. Dit gaat veel meer instanties raken dan alleen maar ons, organisatoren. Hotels, cafés, restaurants die in die periode gouden zaken doen. Sponsors die zich engageren en een pak publiciteit en visibiliteit nu in rook zien opgaan. ‘Worst case’ vrees ik zelfs voor faillissementen.”

Hoe het nu verder moet met de E3 BinckBank Classic? “Dat kan en wil ik op dit moment niet inschatten. Het moet eerst even bezinken. Laat ons alles op een rij zetten en dan zien we wel. Feit is: dit is geen geestig verhaal, het komt zeer ongelegen. Voor iedereen. Het zal financieel pijn doen. Maar nogmaals: de gezondheid en het algemeen welzijn van de mensen weegt daar niet tegenop.”