Organisator brengt teams op de hoogte: Strade Bianche wordt deze zaterdag niét gereden Redactie

05 maart 2020

12u20 2 Wielrennen Het is nu ook bevestigd: de Strade Bianche gaat deze zaterdag niet door. Dat kregen wielerploegen te horen van organisator RCS.

De Italiaanse regering verbood gisteren alle openbare sportmanifestaties, maar toch hoopte organisator RCS om in eerste instantie de Strade Bianche (deze zaterdag) te laten doorgaan. Het zat daarvoor deze ochtend samen met het stadsbestuur van Siena, waar de Italiaanse koers start en aankomt, om te bespreken wat er alsnog mogelijk is. Na de meeting kwam het besluit dat er niét gekoerst wordt. Geen verrassing.

Er wordt van uitgegaan dat ook Tirreno-Adriatico (11 maart - 17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) later deze maand geannuleerd worden. De officiële beslissing over die koersen wordt later genomen.

Organisator klopt bij UCI aan voor nieuwe datum

De vrees van Mauro Vegni, de grote baas van RCS, is werkelijkheid geworden. Annulatie. “Als het zover komt, dan zijn we van plan om samen met de UCI een nieuwe plaats te zoeken op de kalender”, liet Vegni eerder weten aan Tuttobiciweb. Intussen nam de RCS-baas contact op met de UCI. “Het wordt belangrijk om in harmonie met andere wedstrijden een datum te zoeken”, luidt het bij La Gazzetta dello Sport. “We hebben wel een aantal ideeën. Momenteel denken we aan de maand april omdat de kalender daar niet overloopt. Een andere piste is om verder te kijken en de wedstrijden na de Giro in te plannen in juni. Of misschien nog verder in september.”