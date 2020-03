Organisator bevestigt: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo worden gereden

02 maart 2020

De Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) worden gereden zoals gepland. Dat heeft organisator RCS per mail bevestigd aan alle deelnemende ploegen. De mail viel maandagvoormiddag in de mailbox. Er waren veel twijfels of de Italiaanse voorjaarswedstrijden wel of niet zouden worden geschrapt. Italië is hard getroffen door het coronavirus. Het enige voorbehoud dat RCS maakt is dat de situatie zodanig verandert dat er toch nog moet worden ingegrepen.

Italië kreunt voorlopig nog altijd onder het coronavirus. De laatste weken leek het er hoe langer hoe meer slechter uit te zien voor de Italiaanse koersen. In de Serie A werden al verschillende voetbalwedstrijden afgelast. Enkele renners, zoals Wout van Aert anticipeerden al op een mogelijke afgelasting van die Italiaanse klassiekers en startten hun klassieke voorjaar een week vroeger.

Afgelopen weekend werd in de marge van de openingsklassiekers dan ook al druk gespeculeerd. Renners die de Tirreno op de kalender hadden staan, vreesden voor een drastische knip in hun programma. In de UAE Tour zitten voorlopig nog altijd vier ploegen (Cofidis, Groupama-FDJ, Gazprom en UAE Emirates) uit voorzorg in quarantaine. Daar werden afgelopen donderdag twee positieve gevallen van corona geconstateerd en werd de rittenwedstrijd vroegtijdig - na vijf van de zeven ritten - afgebroken.

