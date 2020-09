Organisatie hertekent parcours BinckBank Tour: morgen etappe Aalter-Aalter, vrijdag tijdrit in Riemst Bart Audoore

30 september 2020

16u10 30 Wielrennen Goed nieuws voor de BinckBank Tour: er is een oplossing gevonden voor de donderdag- en vrijdagrit. De etappe van donderdag zal starten en finishen in Aalter en wordt in zijn geheel verreden op een lokaal circuit. Vrijdag volgt een individuele tijdrit van 8,14 kilometer met start in Riemst en finish in Kanne, een deelgemeente van Riemst.

Dinsdagavond laat beslisten een aantal burgemeesters in Nederland om geen sportwedstrijden meer toe te laten op hun grondgebied waardoor drie etappes van de BinckBank Tour kwamen te vervallen. Zo is er vandaag een rustdag in plaats van een tijdrit in Vlissingen.

De etappe van donderdag — Philippine-Aalter — moest ook hertekend worden, aangezien de start niet langer toegelaten was in de deelgemeente van Terneuzen. Organisator Golazo kwam deze voormiddag al met een oplossing: Aalter zal zowel de start als finish voor zijn rekening nemen. “Logistiek was dat een relatief makkelijke oplossing omdat alle vergunningen al in orde waren”, zegt Gert Van Goolen namens Golazo. “We starten aan het rondpunt vlakbij het kerkhof van Aalter en rijden dan 7 ronden over het lokale parcours in plaats van de 3 ronden die eerst voorzien waren. Dat geeft een etappe van 145 kilometer. De finish blijft op de Europalaan.”

Start- en finishzone zijn sowieso publieksvrij. De organisatie roept op om de wedstrijd zo veel mogelijk op tv te volgen. “We willen het zo veilig mogelijk”, zegt Van Goolen. “We doen er alles aan om een zo mooi mogelijke wedstrijd te organiseren. Ik wil de gemeente Aalter alvast bedanken. Ze hebben zeer enthousiast en welwillend gereageerd op onze vraag. Dat geluk hebben we nu nodig.”

Vrijdag tijdrit in Riemst

Later vandaag kwam er ook een oplossing uit de bus voor de rit van vrijdag. Die had normaal van Riemst naar het Nederlandse Sittard-Geleen moeten leiden. De etappe wordt nu vervangen door een individuele tijdrit van 8,14 kilometer die start in Riemst en finisht in een deelgemeente van Riemst: Kanne. De tijdrit begint onmiddellijk met een klimmetje (de Slingerberg) van 600 meter aan zes procent. Eens boven gaat het lichtjes op en af - mogelijk in de wind - richting de brug van Vroenhoven. Via de Muizenberg gaat het bergaf naar de finish op het Statieplein in Kanne. Dit nieuwe tijdritparcours zorgt wellicht voor wat extra peper voor de renners met klassementsambities.

“We zijn heel blij om de BinckBank Tour hiermee uit de nood te kunnen helpen”, reageerde Mark Vos, burgemeester van Riemst. “We werken al negen jaar goed samen, dan moet zo’n extra inspanning kunnen. Logistiek is het een huzarenstukje, maar het maakt het alleen maar mooier als dat dan lukt. Iedereen wint erbij. Wij kunnen met deze tijdrit, die volledig over ons grondgebied loopt, onze gemeente nog mooier en beter presenteren dan met de oorspronkelijke start het geval was geweest. Elke wielerliefhebber zal Kanne, één van de mooiste dorpen van ons land, ontdekken, net als onze Slingerberg.”

