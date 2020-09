Organisatie hertekent parcours BinckBank Tour: morgen etappe Aalter-Aalter, oplossing voor vrijdag in de maak Bart Audoore

30 september 2020

11u24 6 Wielrennen Goed nieuws voor de BinckBank Tour: er is een oplossing gevonden voor de donderdagrit. De etappe zal starten en finishen in Aalter en wordt in zijn geheel verreden op een lokaal circuit. Deze namiddag hoopt Golazo ook een alternatief parcours te kunnen voorstellen voor vrijdag.

Dinsdagavond laat beslisten een aantal burgemeesters in Nederland om geen sportwedstrijden meer toe te laten op hun grondgebied waardoor drie etappes van de BinckBank Tour kwamen te vervallen. Zo is er vandaag een rustdag in plaats van een tijdrit in Vlissingen.

De etappe van donderdag — Philippine-Aalter — moest ook hertekend worden, aangezien de start niet langer toegelaten was in de deelgemeente van Terneuzen. Organisator Golazo kwam deze voormiddag al met een oplossing: Aalter zal zowel de start als finish voor zijn rekening nemen.

“Logistiek was dat een relatief makkelijke oplossing omdat alle vergunningen al in orde waren”, zegt Gert Van Goolen namens Golazo. “We starten aan het rondpunt vlakbij het kerkhof van Aalter en rijden dan 7 ronden over het lokale parcours in plaats van de 3 ronden die eerst voorzien waren. Dat geeft een etappe van 145 kilometer. De finish blijft op de Europalaan.”

Start- en finishzone zijn sowieso publieksvrij. De organisatie roept op om de wedstrijd zo veel mogelijk op tv te volgen. “We willen het zo veilig mogelijk”, zegt Van Goolen. “We doen er alles aan om een zo mooi mogelijke wedstrijd te organiseren. Ik wil de gemeente Aalter alvast bedanken. Ze hebben zeer enthousiast en welwillend gereageerd op onze vraag. Dat geluk hebben we nu nodig.”

Er wordt nu naarstig verder gezocht naar een oplossing voor de rit van vrijdag. Die had normaal van Riemst naar het Nederlandse Sittard-Geleen moeten leiden. Wellicht wordt de etappe vervangen door een individuele tijdrit. Er werd daarvoor gedacht aan het circuit van Zolder, maar dat is al bezet. Een andere piste die nu onderzocht wordt, is het vliegveld van Ursel in Oost-Vlaanderen. Opvallend: ook die etappe zou dan in de gemeente Aalter verreden worden. Golazo hoopt deze namiddag opnieuw goed nieuws te kunnen melden.

