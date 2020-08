Organisatie Gent-Wevelgem pleit voor verplichting om mondmaskers te dragen langs het parcours Redactie

04 augustus 2020

11u54 0 Wielrennen De organisatoren van Gent-Wevelgem willen dat er een vorm van uniformiteit ontstaat wat betreft de beleving van wielerwedstrijden. Zo zou er volgens Griet Langedock van het organisatiecomité een regel moeten komen dat al wie naar een wielerwedstrijd gaat kijken, verplicht is een mondmasker op te zetten. De 82e editie van de WorldTourkoers is gepland op zondag 11 oktober.

“Ik heb afgelopen weekend ook naar de koers op televisie gekeken. Daar zag ik mensen zonder mondmasker samentroepen. Waarom het dragen van een mondmasker langsheen het parcours niet verplichten op de Vlaamse wielerwedstrijden? Zo vermijd je moeilijke situaties. Wij kunnen als organisator enkel vragen, niet verplichten, aan de toeschouwers een mondmasker op te zetten en zich te houden aan de maatregelen die uitgeschreven zijn. De overheid kan die verplichting wel opleggen. Misschien zou dat niet slecht zijn? Wie naar de koers komt, zet steeds een mondmasker op”, zegt Langedock. “Voorts vragen we de toeschouwers om thuis voor televisie naar onze koers te kijken. Maar mensen zullen geneigd zijn om naar de koers te gaan kijken. De passie voor de koers zit nu eenmaal in ons Vlaams DNA.”

Er zal tijdens Gent-Wevelgem hoe dan ook geen publiek toegelaten worden op de Kemmelberg.

“Ook al gaat het plots de goede kant op met het coronavirus, die maatregel blijven we handhaven. Er komt geen publiek op de Kemmelberg. Dit in overleg met de burgemeester van het Heuvelland”, onderstreept Langedock. “We kunnen die zone ook perfect controleren en het publiek daar weerhouden. Wat er op zondag 11 oktober zal gebeuren aan de start en finish, wordt aangepast naar de op dat moment geldende maatregelen. We focussen ons omzeggens met de 82e editie van Gent-Wevelgem meer op de puurheid van de koers. De sport primeert.”

