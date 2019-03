Organisatie E3 BinckBank Classic capituleert onder druk van UCI en zoekt nieuw ontwerp voor banner TLB

04 maart 2019

20u34

Bron: Belga 0 Wielrennen De organisatie van de E3 BinckBank Classic gaat, onder druk van de Internationale Wielerunie (UCI), op zoek naar een nieuw ontwerp voor haar banner. Dat maakte ze bekend op Twitter. De wedstrijdorganisatoren vragen ook suggesties aan de fans.

Vorige week maandag maakte de organisatie van de West-Vlaamse voorjaarswedstrijd haar ophefmakende reclamecampagne publiek. Die toonde twee gebodypainte bloemenmeisjes, die verstrengeld waren tot een kikker. De twee verstrengelde bloemenmeisjes zouden op 29 maart de winnaar van de E3 BinckBank Classic kussen, die "volgens de traditie dan in een prins zou veranderen". De UCI reageerde vorige week vrijdag ontzet op de banner en verplichtte de organisatie haar promotiecampagne stop te zetten. In Harelbeke werd een dag later aangeslagen gereageerd. Ontwerper Jacques Coussens meldde dat er onderhandeld zou worden met de UCI om de banner toch te behouden. Dat blijkt niet positief te zijn uitgedraaid voor de organisatie.

"Welk nieuw beeld zou volgens jullie de komende weken op onze nieuwe banner moeten/kunnen staan?", was maandagavond de boodschap op het Twitteraccount van de E3.

De banners van de E3 BinckBank Classic lieten de voorbije jaren al enkele keren flink wat stof opwaaien. Vorig jaar prijkte een cowboy gezeten op een fiets op de banner met de leuze 'Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen?'. In 2017 poseerde een baby met tatoeages en de tekst 'E3 Harelbeke 60 jaar jong'. In 2016 was een priester de hoofdfiguur met de spreuk 'Koers is heilig, winnen is zalig'. De meest ophefmakende banner tot dusver was die in 2015 met daarop een opspelende damesjurk met blauwe slip en de spreuk 'Wie knijpt ze in Harelbeke?'. De controverse dat jaar was ook zeer groot dat de organisatoren uiteindelijk zelf beslisten de banner te bannen.

Suggesties?#e3binckbankclassic pic.twitter.com/1bU3foLZpI E3 BinckBank Classic(@ E3Harelbeke) link