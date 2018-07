Opschudding: "Froome mag van organisatoren niet starten in Tour" XC

Bron: Le Monde 698 Wielrennen Sensatie: Chris Froome wordt door organisator ASO geweerd uit de Tour de France. Althans, dat meldt het Franse Le Monde. Team Sky gaat naar verluidt meteen in beroep.

"ASO probeert te voorkomen dat Froome op 7 juli start in de Tour", schrijft Le Monde. "De Tour-organisator zou Team Sky een mail gestuurd hebben, met daarin het verbod om Froome op te nemen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. Dat alles wegens de lopende dopingprocedure tegen hem. Zo wil ASO zijn imago beschermen."

"ASO baseert zich op artikel 28 van het UCI-reglement. Dat zegt dat de organisatie van een wielerwedstrijd het recht heeft om deelname van een ploeg of renner te weigeren, als dat de reputatie van de organisatie of het evenement zou kunnen schaden. De zaak komt op 3 juli voor, de dag erop moet er een beslissing vallen."

Team Sky en ASO hebben voorlopig nog niet officieel gereageerd. Bij Froome werd vorig jaar in de Vuelta een te hoge waarde van het middel salbutamol in zijn urine aangetroffen. Het Internationaal Antidopingtribunaal van de UCI deed nog geen uitspraak in de zaak en Froome, die steevast ontkent, kreeg geen voorlopige schorsing. Dit jaar won de Brit de Giro, in de Tour mikte hij op een vijfde eindzege.