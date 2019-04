Oproep om Stig Broeckx ‘Sportman van het Jaar’ te maken meer dan 25.000 keer gedeeld DMM

04 april 2019

19u04

Bron: GVA/Radio 2 0

Stig Broeckx begeestert wekelijks tv-kijkend Vlaanderen in ‘Bargoens’. De ex-renner van Lotto-Soudal verzeilde na een ongeluk in de Ronde van België in 2016 in een coma, maar vocht sindsdien terug. Dat tegen alle voorspellingen in. Broeckx overleefde een zwaar hersentrauma en zit intussen zelfs weer op de fiets. De lange revalidatie werd door tv-maker Eric Goens op beeld vastgelegd. Het resultaat is een indrukwekkend en pakkend verhaal dat heel wat kijkers niet onberoerd laat.

In die mate dat een volger van het programma gisteren een oproep de wereld instuurde om Broeckx Sportman van het Jaar te maken. “Massaal delen. Misschien maken we het verschil”, schreef Wim Rubbens onder zijn Facebookpost. Het bericht viel niet in dovemansoren, want de post werd na nog geen volledige dag al meer dan 25.000 keer gedeeld.

“Ik was zo onder de indruk van wat ik zag in ‘Bargoens’ dat ik vond dat er eens een andere kijk nodig was op de titel Sportman van het Jaar”, vertelde de initiatiefnemer vandaag bij Radio 2. “Geef deze knaap die zo goed als dood geweest is en nu toch weer op een koersfiets kan rijden het respect en de erkenning die hij verdient.”

De titel Sportman van het Jaar wordt sinds 1967 elk jaar toegewezen aan de winnaar van een referendum bij de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten.