Oppermachtige Remco Evenepoel wint nu ook EK tijdrijden, Yves Lampaert zevende

08 augustus 2019

15u59 250 EK tijdrijden Remco Evenepoel heeft nu ook toegeslagen op het EK tijdrijden. Het 19-jarige wondertalent snelde naar de Europese titel. Kasper Asgreen (tweede) was liefst achttien seconden trager, Yves Lampaert eindigde als zevende.

Op het menu in Alkmaar: een biljartvlakke tocht van amper 22,4 kilometer lang. Uittredend kampioen Victor Campenaerts en Jonathan Castroviejo waren niet van de partij in Nederland, Remco Evenepoel en Yves Lampaert verdedigden de Belgische kleuren.

Evenepoel rolde om 15.12 uur van het podium en was halverwege liefst negen seconden sneller dan favoriet Kasper Asgreen. De 19-jarige Belg flirtte op dat moment met de 60 km/u. Indrukwekkend. Al blies de wind in het eerste deel ook in de rug.

Evenepoel outstanding

In deel twee: wind tegen. Indelen was de boodschap. Zou Evenepoel te snel van start zijn gegaan? Neen. Het supertalent dook aan de finish liefst achttien tellen onder de tijd van Asgreen, goed voor een gemiddelde snelheid van 53, 94 km/u.

Vervolgens waren tijdritspecialisten Filippo Ganna, Jos van Emden, Stefan Küng, Alex Dowsett en Yves Lampaert aan de beurt. Maar ze beten allemaal hun tanden stuk op de chrono van Evenepoel. Sterker nog: niemand kwam in de buurt van de Belg.

Asgreen (op 18") en Edoardo Affini (op 20") stonden uiteindelijk mee op het podium. Lampaert eindigde als zevende. Wat heeft Evenepoel -na afloop duidelijk geëmotioneerd- Bjorg Lambrecht op een geweldige manier geëerd.