Oppermachtige Dylan Groenewegen sprint met sprekend gemak naar bloemen in Kuurne-Brussel-Kuurne De wielerredactie

25 februari 2018

16u50 5 Wielrennen De 70ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne was een kolfje naar de hand van Dylan Groenewegen (24). De Nederlander van LottoNL-Jumbo haalde het in de aangekondigde massasprint met sprekend gemak voor Arnaud Démare (FDJ) en Sonny Colbrelli ( Bahrain-Merida ). Julien Vermote was de eerste Belg op een negende stek.

Geen Jürgen Roelandts aan de start van het tweede luik van het Vlaamse openingsweekend. De snelle man van BMC ondervond nog te veel last van een val op training. Topfavoriet Fernando Gaviria begon dan weer gehavend aan de klus van 200 kilometer: het Colombiaans spurtkanon likte zijn wonden na een tuimelperte tijdens de afdaling van de Muur gisteren.

Temperaturen rond het vriespunt én een snijdende wind. Het belette zeven avonturiers niet om het ruime sop te kiezen. Daarbij twee landgenoten. Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) trokken samen met Truls Engen Korsæth (Astana), Gediminas Bagdonas (AG2R), Matto Bono (UAE), Romain Cardis (Direct Energie) en Ben Perry (Israel Cycling Academy) in het offensief. Veel speelruimte kregen de gelukzoekers niet. Quick.Step Floors zette Iljo Keisse aan het werk, door het berenwerk van de superknecht harkte het zevental nooit meer dan twee minuten bij elkaar.

Twee sprinters in het nauw

De opeenvolging van de Côte de Trieu, de Oude Kwaremont en de Kluisberg deden de leiders op 86 kilometer van de streep de das om. De boosdoener: Yves Lampaert, die met een snedige demarrage de vroege vluchters een voor een oprolde. 21 aandachtige hoofdrolspelers pareerden zijn versnelling, waardoor zich een nieuwe ruime kopgroep vormde. Daarbij onder meer Van Avermaet, Vanmarcke, Modolo, Trentin en een trio van Lotto-Soudal: Maes, Benoot en Wallays. Maar misschien nog belangrijker: twee topfavorieten die hun slag hadden gemist. Dylan Groenewegen bleef niet bij de pakken zitten en zette zijn ploegmakkers meteen aan het werk in het achtervolgend peloton, terwijl Gaviria volledig parkeerde en even later de handdoek zou gooien.

De kloof tussen de 22 leiders en het hongerige peloton schommelde rond de minuut, tot Stuyven en oermens Oss op de Nokereberg – het laatste obstakel van de dag - hun duivels ontbonden en hun medevluchters vaarwel zegden. Het sein voor Van Avermaet en co om zich te laten inlopen, waardoor de twee leiders het moesten opnemen tegen de gapende meute. Tot Oss prompt op 33 kilometer van de meet lek reed. Eén versus allen, Stuyven versus de sprintersploegen.

Machtsvertoon

Een ongelijke strijd, op 16 kilometer van de streep – wat hield de 25-jarige Leuvenaar het nog lang vol – werd de man van Trek-Segafredo gegrepen. Het trio Vermote, Vliegen en Duval wilden met een late uitval nog een massasprint afwenden, maar LottoNL-Jumbo had zijn zinnen gezet op de ruikers van de dag. De gele brigade reed zich de longen uit het lijf en bracht Groenewegen perfect naar voor. De Nederlander ging zij aan zij met Arnaud Démare de sprint aan en klaarde de klus met verve. Van een groot machtsvertoon gesproken. Démare moest tevreden zijn met een tweede stek. Sonny Colbrelli mocht mee op het podium. Julien Vermote was de eerste Belg op een negende stek, Timothy Dupont werd tiende.

Voor Groenewegen is het de vierde zege van het seizoen. Eerder won hij een etappe in de Ronde van Dubai (2.BC) en twee in de Ronde van de Algarve (2.BC). In Kuurne volgt hij de Slovaak Peter Sagan op de erelijst op. Na de zege van de Deen Michael Valgren Andersen in de Omloop geen Belgische triomf in het Vlaamse openingsweekend.