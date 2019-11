Oppermachtige De Ketele en Ghys winnen ware thriller in het Kuipke op de streep MGL

17 november 2019

17u35 5 Baanwielrennen Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben de 79ste Zesdaagse van Gent gewonnen. In de afsluitende ploegkoers rekenden ze nipt af met Tosh Van der Sande en Jasper De Buyst. De Duitse wereldkampioenen Roger Klüge en Theo Reinhardt pakten de derde plaats. Het is voor De Ketele z’n vierde eindoverwinning in Gent. De winnaars volgen Keisse en Viviani op, de laureaten van 2018. Keisse kwam samen met Cavendish niet verder dan een vierde plaats.

Voor de start van de ploegkoers stonden vier ploegen op een zakdoek. Het Duitse duo Kluge/Reinhardt startte met een ronde voorsprong op Keisse/Cavendish, De Buyst/Van der Sande en De Ketele/Ghys. Slag om slinger werd de koppositie van de wereldkampioenen aangevallen, maar iedere winstronde werd gecounterd met een winstronde van de Duitsers.

Jump op de streep

Tot de winstronde van De Ketele/Ghys en De Buyst/Van der Sande. De twee Belgische duo’s loodsten zich op gelijke hoogte met de Duitse wereldkampioenen, waardoor drie ploegen in eenzelfde ronde stonden. In de laatste vijftig ronden kregen de teams nog de kans om elke tien rondes hun puntentotaal op te krikken bij de tussensprints. De twee Belgische duo’s gaven elkaar geen duimbreed toe zodat de laatste sprint de beslissing moest brengen. Voor de sprint bedroeg het verschil tussen beide ploegen één luttel puntje. De Buyst ging van heel ver aan, maar een ultieme jump van De Ketele op de streep bezorgde Ghys en De Ketele de overwinning.

Thrilling final!!! @deketelekenny and @robbe_ghys bring home the final victory in the madison :rocket::rocket::rocket: @JasperDeBuyst @Toshvds 2nd #zesdaagsegent #Ghent6Day pic.twitter.com/9rVEQktdKu Zesdaagse Gent(@ zesdaagseGent) link

Hét koppel voor Tokio?

Een zichtbaar opgeluchte Kenny De Ketele reageerde na de aankomst: “Amai, ik heb mijn stem hees geroepen. Ik denk dat we nog nooit zoveel rondes genomen hebben in de finale. Misschien hebben we het op techniek en ervaring kunnen doen. Met een ronde voorsprong winnen is misschien mooi, maar dit is misschien wel nóg mooier.”

De Ketele keek ook al vooruit: “Deze overwinning is een ongelooflijke opsteker. We willen ons profileren als hét koppel voor Tokio en dat is vandaag gelukt. Dit is persoonlijk ook een reactie voor alle kritiek die ik kreeg in de pers. Ik reageer met de pedalen, deze is voor jullie”, reageerde De Ketele nog scherp. Voor Robbe Ghys is deze overwinning een mooie revanche voor een minder seizoen: “Iedereen had deze week wel een goeie dag. Kenny en ik hebben elkaar er echt doorgetrokken. Alle duo’s waren uitstekend. Dit is een beetje een revanche voor het EK waar ik ziek was.”

Uitslag:

1. De Ketele/Ghys (Bel) 301

2. Van der Sande/De Buyst (Bel) 296

3. Kluge/Reinhardt (Dui) 212

4. Cavendish/Keisse (GBr/Bel) 268 - op 1 ronde

5. Van Schip/Havik (Ned) 299 - op 2 rondes

6. Hesters/Vergaerde (Bel) 211 - op 11 rondes

7. Hester/Van den Bossche (Den/Bel) 116 - op 17 rondes

8. Rickaert/Pieters (Bel/Ned) 111 - op 22 rondes

9. De Vylder/Stroetinga (Bel/Ned) 87 - op 22 rondes

10. Kneisky/Frederiksen (Fra/Den) 199 - op 26 rondes

11. Scartezzini/De Pauw (Ita/Bel) 168 - op 32 rondes