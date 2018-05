Oppermachtige Bouhanni maakt favorietenrol waar in GP Marcel Kint XC

20 mei 2018

17u02 2 Wielrennen Nacer Bouhanni heeft de Grote Prijs Marcel Kint gewonnen. De Fransman van Cofidis toonde zich in de straten van Zwevegem duidelijk de snelste in een massasprint.

De Grote Prijs Marcel Kint, de derde manche van de Napoleon Games Cup, promoveerde dit jaar naar het statuut 1.1. Het parcours was daarnaast spek voor de spek van de snelle mannen. Wanty-Groupe Gobert rekende vooral op Timothy Dupont, maar Nacer Bouhanni was vooraf de topfavoriet. Ook aanwezig: Jonas Rickaert, de winnaar van vorig jaar.

De vroege vlucht werd al snel teruggefloten door de meute. Een compact peloton dook de finale in, terwijl Bouhanni op 45 kilometer van de streep stevig tegen het asfalt smakte. De troepen van Cofidis moesten vervolgens alles uit de kast halen om hun gehavende kopman terug te brengen.

Pech voor @BouhanniNacer! Op 45 km van de meet komt hij ten val. Bouhanni is een van de favorieten voor winst vandaag in de #GPMarcelKint pic.twitter.com/Mg5isshgC5 Stadion(@ VTMStadion) link

Nadien aanvalspogingen troef, waarna Stijn Steels, Piet Allegaert, Daan Soete en Ross Lamb een knappe bres wisten te slaan. Het leiderskwartet werkte goed samen, maar de sprintersploegen hielden het zaakje onder controle. Op tien kilometer van de finish was het liedje van het viertal uitgezongen.

De massasprint in Zwevegem was onafwendbaar, aangezien ook een late poging van Dries De Bondt, Jens Adams en Jan-Willem van Schip in de slotkilometer teniet werd gedaan. Uiteindelijk klaarde Bouhanni eenvoudig de klus - zijn tweede zege van het seizoen. Cees Bol werd tweede, De Bondt vervolledigde de top drie.

VICTOIRE DE NACER BOUHANNI !!!!! Quel travail de toute l'équipe, bravo les gars, GENIAL !!! #Cofidismyteam #GPMarcelKint pic.twitter.com/gbxIv0NyDy Team COFIDIS(@ TeamCOFIDIS) link