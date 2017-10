Opnieuw prijs voor Quick-Step in Parijs-Tours: Trentin sprint eenvoudig naar zege XC

16u57 13 Photo News Wielrennen Matteo Trentin heeft Quick-Step Floors een mooi afscheidscadeau bezorgd. De Italiaan won voor de tweede keer Parijs-Tours en schonk zo het team van Patrick Lefevere een derde zege op rij in de Franse herfstklassieker. Søren Kragh Andersen en Niki Terpstra finishten in zijn zog als tweede en derde.

Parijs-Tours, het sluitstuk van de klassiekers. De sprinters waren dan ook talrijk aanwezig om de 111de editie van de Franse wielerwedstrijd op hun palmares te zetten. In het verleden waren de Belgen er dikwijls succesvol, met liefst 41 zeges in totaal. Het inspireerde misschien wel onze landgenoten Michael Goolaerts en Lawrence Naesen om in het offensief te trekken. Zij werden vergezeld door Romain Combaud, Stéphane Poulhies en Brian van Goethem.

Lees ook Meesterdaler Nibali zoeft naar nieuwe zege in Ronde van Lombardije

Het vijftal reed al snel een voorsprong van bijna zes minuten bij elkaar, maar vervolgens namen de sprintersploegen in de achtergrond het heft in handen. Vooral Quick-Step Floors, Lotto-Soudal en LottoNL-Jumbo knapten het werk op. Fernando Gaviria, André Greipel en Dylan Groenewegen waren vooraf dan ook de drie topfavorieten.

Val Gaviria

Naesen was duidelijk de betere voorin. Enkel Van Goethem kon de versnelling van de broer van de Belgische kampioen beantwoorden. Het duo werkte goed samen, al hield het jagende peloton het zaakje onder controle. Even opschudding toen topfavoriet Gaviria op achttien kilometer van de streep het asfalt kuste. De Colombiaan kroop echter snel overeind, maar kwam nadien nooit meer in het stuk voor. Weg overwinning.

Op de Côte de Beau Soleil was het liedje van de twee avonturiers uitgezongen. Het sein voor Matteo Trentin om op de kuitenbijter een bommetje te droppen. De Italiaan had duidelijk superbenen, want op het volgende klimmetje trok hij nog eens extra door. Enkel ploegmakker Niki Terpstra en Søren Kragh Andersen konden mee. Het trio liet zich niet meer bijbenen en sprintte voor de zege. Daarin toonde Trentin zich op overtuigende wijze de snelste. Hij boekte er na 2015 zijn tweede overwinning, meteen ook de derde zege op rij voor Quick-Step in Parijs-Tours. Kragh Andersen en Terpstra werden tweede en derde. In de achtergrond snelde een vloekende Greipel naar de vierde plek.

Photo News