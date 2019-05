Opnieuw prijs voor Deceuninck-Quick.Step: Hodeg zorgt voor 31ste zege van het seizoen Redactie

29 mei 2019

18u48

Bron: Belga 1 Wielrennen De Colombiaan Alvaro Hodeg heeft zijn Belgische ploeg Deceuninck-Quick-Step de 31ste zege van het seizoen bezorgd. Hij was aan het eind van de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) in de straten van Mandal in een massasprint sneller dan thuisrenners Kristoffer Halvorsen en Edvald Boasson Hagen. De Nederlander Cees Bol (Team Sunweb) blijft leider.

Rit 2 in Noorwegen voerde de renners over 174 licht heuvelende kilometers van Kvinesdal naar Mandal, waar aan het slot nog drie lokale ronden van net geen tien kilometer lagen te wachten. Een etappe die gemaakt leek voor een massasprint, maar een zevental renners probeerde die te ontlopen met een lange vlucht.

WorldTeams UAE Team Emirates, Sunweb, Dimension Data en Deceuninck-Quick.Step sloegen de handen in elkaar om roet in het eten van de koplopers te strooien, maar dat lukte hen maar net: pas in de slotkilometer werden de sterkste vluchters gegrepen. In de sprint die volgde, haalde de 22-jarige Hodeg het met kleine voorsprong van Halvorsen en was Tom Van Asbroeck de eerste Belg op de zevende plaats. Sep Vanmarcke en Lawrence Naesen haalden de top tien net niet.

Voor Hodeg is het de tweede zege van het seizoen, na een etappe in de ronde van zijn thuisland vroeg dit jaar. Hij werd ook derde in de Bredene Koksijde Classic en hoorde vorige week in Stavanger bij de winnende ploeg van de Hammer Sprint. In het klassement klimt Hodeg nu naar plaats twee, in dezelfde tijd als Bol, de ritwinnaar van dinsdag die de tweede etappe als achtste beëindigde.

🏆🎉👏🏼 The winner of stage 2 is @alvaro_hodeg of @deceuninck_qst! 👏🏼🎉🏆#TourofNorway 🇳🇴 pic.twitter.com/bQJ4dHmZa0 Tour of Norway(@ tourofnorway) link