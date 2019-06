Opnieuw kopzorgen bij Team Ineos: Thomas verlaat Ronde van Zwitserland na zware val XC

18 juni 2019

16u36 0 Ronde van Zwitserland Geraint Thomas kwam in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland stevig ten val. De Britse Tourwinnaar bleef lange tijd op de grond liggen en stapte uiteindelijk ook uit de wedstrijd. Moet hij een kruis maken over zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk?

Team Ineos zit in de hoek waar de klappen vallen. Eerder moest Chris Froome afhaken voor de Tour na een zware tuimelperte tijdens de verkenning van de Dauphiné-tijdrit.

En nu komt ook de Tourdeelname van titelverdediger Geraint Thomas in gevaar. De Brit smakte in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland tegen het asfalt en moest noodgedwongen opgeven. De ernst van de blessure is nog niet bekend, maar er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. In dat geval wordt Egan Bernal de kopman van Team Ineos in de Ronde van Frankrijk.

💥😢 Dura caída de Geraint Thomas que aún permanece en el suelo



📽 @cyclingreporter #TdS2019pic.twitter.com/MGmPyUAZmb COPEdaleando(@ Copedaleando) link

Caída de Geraint Thomas!

Parece que no va a poder seguir.

Zeits también en el suelo.#TourdeSuisse pic.twitter.com/Rl5G1L4jcV Alpe__dHuezBT(@ Alpe__dHuezBT) link