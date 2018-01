Opnieuw een zware valpartij: ploegmaats Vakoc en De Plus in het ziekenhuis na aanrijding op training Dries Mombert

26 januari 2018

14u32 14 Wielrennen De pech blijft Quick-Step en zijn renners achtervolgen. Na de crash van Fernando Gaviria in de Ronde van San Juan zijn nu ook Laurens De Plus en Petr Vakoc opgenomen in het ziekenhuis. Beide renners werden gisteren op training in Zuid-Afrika door een vrachtwagen aangereden.

"We waren met z'n drieën op training vertrokken", vertelt ploegmakker Bob Jungels over het incident tijdens een gezamenlijke trainingsweek in Zuid-Afrika. "Plots hoorde ik een harde knal en de daaropvolgende seconde zag ik Laurens en Petr achter mij op de grond liggen. We hebben de vrachtwagen nooit zien aankomen, ik gok dat De Plus en Vakoc door de linkerkant van het voertuig zijn geraakt. Ik besefte meteen dat ze allebei geblesseerd waren en durfde hen daardoor aan te raken. Een behulpzame vrouw aan de zijkant van de weg verwittigde meteen de hulpdiensten. Het was hard om hen daar te zien liggen. Ik hoop dat ze snel herstellen."

De Plus en Vakoc bleven bij bewustzijn en zijn na het ongeval in de aanwezigheid van trainer Koen Pelgrim meteen overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis in Nelspruit. Daar volgde vooral voor Vakoc een hard verdict. De Tsjech liep verschillende gebroken rugwervels op en wordt vandaag nog geopereerd.

Ook Laurens De Plus blijft nog even in het ziekenhuis, al lijken zijn verwondingen op het eerste zicht mee te vallen. Onze landgenoot wordt met een gekneusde nier en long nog enkele dagen in observatie gehouden, maar mag daarna wellicht het ziekenhuis verlaten. Verder bleef het bij de 22-jarige klimmer bij wat schaafwonden.

De Plus kwam nog geen half jaar geleden al een keer zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. De Ninovieter duikelde toen in de afdaling van de Muro di Sormano over een vangrail. Gelukkig bleef het halverwege oktober 2017 bij een klein breukje in de knie.

This is horrible, hope injuries are minor and @LaurensDePlus & @PetrVakoc heal up soon! https://t.co/KMLzq2ak86 Chris Froome(@ chrisfroome) link

Het drietal was sinds vorige week in Zuid-Afrika om de laatste hand aan de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen te leggen:

Another thing checked off my bucket list: South Africa 🇿🇦 2 weeks of training in this beautiful piece of nature #WakaWaka #exploring #lifeofacyclist Een foto die is geplaatst door null (@laurensdeplus) op 20 jan 2018 om 19:16 CET

Gangsters in paradise!! #southafrica #waytoride Een foto die is geplaatst door null (@bobjungels) op 21 jan 2018 om 13:55 CET

Brothers in arms❤️ Een foto die is geplaatst door null (@bobjungels) op 25 jan 2018 om 20:41 CET

With them fellas on the summit🇿🇦 @laurensdeplus @petrvakoc Een foto die is geplaatst door null (@bobjungels) op 20 jan 2018 om 19:19 CET