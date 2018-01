Opnieuw een zware valpartij: ploegmaats Vakoc en De Plus in het ziekenhuis na aanrijding op training in Zuid-Afrika Dries Mombert

26 januari 2018

14u32 0 Wielrennen De pech blijft Quick-Step en zijn renners achtervolgen. Na de crash van Fernando Gaviria in de Ronde van San Juan zijn nu ook Laurens De Plus en Petr Vakoc opgenomen in het ziekenhuis. Beide renners werden gisteren op training in Zuid-Afrika aangereden door een truck.

"We waren met z'n drieën op training vertrokken", vertelt ploegmakker Bob Jungels over het incident. "Plots hoorde ik een harde bons en de daaropvolgende seconde zag ik Laurens en Petr op de grond liggen. We hebben de vrachtwagen nooit zien aankomen in onze rug, ik gok dat hij De Plus en Vakoc met zijn linkerkant heeft aangereden. Ik besefte meteen dat ze allebei geblesseerd waren en durfde hen daardoor niet aan te raken. Een behulpzame vrouw aan de zijkant van de weg belde meteen de hulpdiensten."

De Plus en Vakoc zijn na het ongeval meteen bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis in Nelspruit. Daar volgde met enkele gebroken rugwervels vooral voor Vakoc een hard verdict. De Tsjech wordt vandaag nog geopereerd en wacht dus een lange revalidatie.

Ook Laurens De Plus blijft nog even in het Zuid-Afrikaanse ziekenhuis ter controle. De schade bij onze landgenoot lijkt gelukkig wel mee te vallen. Het 22-jarige klimtalent kampt na zijn val met diverse schaafwonden en een gekneusde nier.