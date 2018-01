Opnieuw een Vlaamse Pijl in 2018 Redactie

22 januari 2018

Bron: Belga 0 Wielrennen Er wordt zaterdag 3 maart opnieuw een editie van de Vlaamse Pijl in en rond Harelbeke gereden. De herstart werd vanavond toegelicht op een persconferentie in het stadhuis van Harelbeke. De eerste uitgave van de Vlaamse Pijl dateert van 1968. Enkel in 2005 en 2017 had de wedstrijd niet plaats.

De Vlaamse Pijl maakte sinds 2014 deel uit van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Harelbeke was in 2014, 2015 en 2016 steevast de aankomstplaats van de eerste rit in lijn. Toen de rittenkoers in 2017 ophield te bestaan, namen de organisatoren van de Vlaamse Pijl een sabbatjaar.



Op 3 maart rijden de renners vanuit Harelbeke naar Ruien, waar met de Kluisberg de eerste beklimming van de dag wacht. Daarna volgen nog de Côte de Trieu, Oude Kwaremont, Paterberg, Varent en het Vossenhol om zo weer naar de Gentstraat in Harelbeke te trekken waar de eindmeet ligt. De Vlaamse Pijl "Memorial Philippe Vandendorpe" keert zo terug naar zijn roots, met een eendagskoers voor beloften (cat 1.2). De laatste winnaar van deze wedstrijd was de Nederlander Dylan Groenewegen.