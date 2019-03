Opmerkelijk verhaal van favoriet Trentin na Omloop: “Ploegleiders gingen op hun rem staan als ze me zagen komen” TLB

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Matteo Trentin (negende) bleef gisteren niet gespaard van pech tijdens de Omloop. De Europese kampioen ging voorbij halfweg koers tegen de grond en in zijn lange achtervolging kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met tegenwerking van “niet zo sportieve ploegleiders”. Dat vertelt Trentin bij Cyclingnews.

Drie sterren kreeg Matteo Trentin in onze weekendkrant. Lees: topfavoriet, naast Yves Lampaert en Greg van Avermaet. De Italiaan was met drie overwinningen op zak naar Vlaanderen gekomen en over zijn vormpeil bestonden dus weinig twijfels. En een opmerkelijk verhaal ven Trentin doet uitschijnen dat enkele ploegleiders dat maar al te goed begrepen hadden.

“Ik ging op zo’n zeventig kilometer van de aankomst tegen de grond”, doet Trentin het verhaal bij Cyclingnews. “Daardoor moest ik me tussen de ploegwagens weer een weg richting het peloton banen. Maar tijdens die achtervolging is toch duidelijk geworden dat sommige ploegleiders helemaal niet sportief zijn.” Trentin bedoelde daarmee dat sommige ploegleiders met opzet op hun rem gingen staan wanneer ze hem zagen naderen, om zo zijn achtervolging te bemoeilijken. Namen van ploegleiders of ploegen noemde Trentin niet.

Uiteindelijk slaagde de Italiaan er dus ook niet in om mee te glippen in het groepje, met onder anderen Zdenek Stybar, Tim Wellens en Greg Van Avermaet, dat om de zege streed. De ongelukkige val van Tiesj Benoot op de Elverenberg deed de groep der favorieten scheuren en Trentin bleef achter. Ploegmaat Luke Durbridge probeerde de kloof nog dicht te rijden, maar dat lukte niet. “Het was chaotisch. En de renners die weg konden rijden, maakten ook een erg sterke indruk. Door mijn lange achtervolging is het moeilijk om te zeggen hoe het met mijn vorm gesteld is. Vandaag (in Kuurne-Brussel-Kuurne, red.) zal het duidelijker worden.”