Opgegroeid op 2.650m hoogte, droom om politiek journalist te worden en straffere waardes dan Froome: alles wat u moet weten over Egan Arley Bernal JDK/MG/TLB

26 juli 2018

14u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen "Man of the match", noemde teammanager Dave Brailsford hem. Wat ze bij Caracol Radio en Colombiaanse aanverwanten deed zweven. Logisch. Je kon onmogelijk voorbij aan de topprestatie van Egan Arley Bernal (21), gisteren in de ultrakorte zeventiende Tourrit. Sky heeft goud in handen.

Kilometerslang nam het amper 21-jarige supertalent uit de Andes zijn twee kopmannen op sleeptouw. Toen Froome kraakte, bleef hij waken. Om uiteindelijk zelf nog zevende te worden, één plaats dichter dan de viervoudige Tourwinnaar. "A tremendous talent, een enorm talent", prijst geletruidrager Thomas hem. "De bergen zijn z'n natuurlijke habitat. Daarin komt hij tot leven. Vandaag nog als voorbeeldploegmaat. Maar let op: op een dag wint hij zelf de Tour."

Potentiële vedette

Daar is ook Brailsford van overtuigd. "Zelden zó'n jonge renner gezien met zó'n exceptioneel vermogen. Ook de mentale kracht die hij op die leeftijd al uitstraalt en de vlotte, complexloze manier waarop hij met alle uitdagingen in dit circus omgaat, maken van Bernal een potentiële vedette. You know, als hij zó verder evolueert, erin slaagt om beide voetjes op de grond te houden en blíjft leren van de allerbesten, dan wacht hem een fantastische toekomst."

En zeggen dat Bernal de Tour aanvankelijk niet eens zou rijden. Brailsford vond het geen goed idee om hem meteen voor de leeuwen te werpen. "Ik geef toe: ik had mijn twijfels in het begin van het seizoen. Maar hoe grondiger ik hem bestudeerde, hoe beter ik hem leerde kennen en me bewust werd van zijn uitzonderlijke talent, hoe meer ik er van overtuigd raakte dat hij in de Tour een geweldige rol zou kunnen vertolken. It was a big decision. Het ging me niet zozeer over het fysieke, dan wel over het mentale aspect. De Tour is een intense race voor een 21-jarige. Niet makkelijk om ervaring op te doen. Maar hij doet het uitstekend. We moeten hoe dan ook zorg voor hem dragen."

Weetjes over Bernal:

* Cijfers zeggen niet alles, maar toch. Op zijn 19de liet Bernal een VO2max (de maximale opnamecapaciteit van zuurstof in het bloed) van 88,8 ml/kg optekenen. Ter vergelijking: Froome kwam op zijn 22ste aan 84,6, op zijn 30ste aan 88,2.

* Bernal is net als Esteban Chavez afkomstig uit Bogota, uit Zipaquira om precies te zijn, een stad van 100.000 mensen 50 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Bernal bracht er zijn jeugd door op 2.650 meter hoogte - ook dat hielp om een goeie klimmer te worden. Kleine Egan had nooit gedacht dat hij renner zou worden, hij droomde ervan om politiek journalist te worden.

* In 2016 - Bernal was 19 en had voordien vooral mountainbike gedaan - werd hij profwielrenner bij het Italiaanse Androni-team van Gianni Savio. Trop gentil pour être honnête. Maar wel een neus voor talent. Savio liet Bernal een contract tekenen tot het einde van 2019. Zijn prima prestaties in bijvoorbeeld de Tirreno wekten al snel de aandacht van ploegen als Movistar en Bahrein, maar het was Brailsford die het contract van Bernal bij Androni afkocht.

* Bernal beschikt, anders dan bijvoorbeeld zijn landgenoot Nairo Quintana over een talenknobbel. "Zijn Engels is al heel goed", aldus Sky-ploegleider Brett Lancaster. "Dat heb je niet zo vaak bij Colombiaanse coureurs. Ik ga geen namen noemen, maar als je het wilt maken in het moderne wielrennen, moet je Engels spreken. Engels is de taal, zoals Frans en Italiaans dat twintig jaar geleden waren, toen ik nog koerste." Bernal zelf gaat daar ook mee akkoord. "Ik moet Engels kunnen spreken", vertelde Bernal al. "Ik spreek ook Italiaans, beter dan Engels. Dat heb ik in die twee seizoen bij Androni geleerd."

* Bernals leven speelt zich grotendeels af in Europa, maar hij probeert nog zo vaak mogelijk terug te keren naar zijn vaderland. "Ik zal nog vaak in Colombia zijn", aldus Bernal. "Mijn familie woont daar, ik kan er goed trainen. Ik moet dan veel reizen, ja, maar mijn kalender laat dat toe. We gaan het dit jaar op deze manier doen. En als het te vermoeiend is, zal ik in Europa blijven."

* 't Is niet eenvoudig om een zwakte aan te duiden bij Bernal. Zijn tijdrit, misschien? "Hij is niet erg klein (1,75 meter, red.), maar wel licht", stelt Lancaster. "Hopelijk kunnen we zijn gestalte een beetje gebruiken om van hem een tijdrijder te maken. Tijdrijden is erg belangrijk tegenwoordig. We hebben zijn trainingen veranderd, we laten hem één keer in de week op een tijdritfiets trainen en we proberen voor hem de ideale positie te vinden. Hij klimt als de beste, maar zolang we zijn potentieel als tijdrijder niet kennen, weet ik niet wat zijn uiteindelijke mogelijkheden zullen zijn."