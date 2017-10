Operatie Jan Bakelants goed verlopen 20u56

Bron: Belga 0 Photo News Hulp voor Jan Bakelants na zijn val in de ravijn vorige zaterdag in de Ronde van Lombardije. Wielrennen "De operatie van Jan Bakelants is goed verlopen", klinkt het bij zijn team AG2R La Mondiale. Bakelants werd vrijdag geopereerd in het Universitair Ziekenhuis van Leuven aan een gebroken lendenwervel (L3).

Bakelants kwam vorige week zaterdag ten val in de afdaling van de Muro di Sormano in de Ronde van Lombardije. Hij liep daarbij zeven gebroken ribben, twee gebroken dorsale wervels (D8 en D10) en twee gebroken lendenwervels (L1 en L3) op waardoor hij op intensieve zorgen moest blijven. De breuken in die L3 waren onstabiel. Bakelants moest hiervoor een dringende operatie ondergaan in België, maar door onder meer een hemothorax was het de afgelopen dagen niet mogelijk om hem naar België te brengen. Dat gebeurde uiteindelijk donderdag, waarna hij vrijdag een operatie onderging om die breuk te stabiliseren.

Zijn ploeg kondigde aan meteen daarna te communiceren, maar die communicatie bleef uit. Dat betekent evenwel geen slecht nieuws, zo klonk het bij de persverantwoordelijke van het team Yves Perret. "De operatie is goed verlopen", aldus Perret. "Alleen communiceren we pas officieel op maandag als de dokters een compleet bilan hebben opgemaakt en we meer kunnen vertellen over zijn precieze gezondheid en zijn herstel."

Wanneer Bakelants dus huiswaarts mag keren en hoelang hij van de fiets moet blijven, wordt dus later bekendgemaakt.

