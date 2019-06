Operatie Froome duurde acht uur, Brit nog steeds op intensieve zorg YP

13 juni 2019

13u14

Bron: Belga 8 Wielrennen Chris Froome (Team Ineos) werd afgelopen nacht zo'n acht uur lang geopereerd aan de verschillende breuken die hij gisteren opliep bij zijn zware valpartij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. "Hij verblijft momenteel op intensieve zorg en zal nog een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven", vertelde teammanager Dave Brailsford vanochtend bij de start van de vijfde rit.

De balans voor Froome is zwaar. Gisteravond werd nog een bijkomende breuk vastgesteld. Het gaat nu om een gebroken heup, een dijbeenbreuk, een breuk in de elleboog en verschillende ribbreuken. "Er werd gisterenavond beslist om Chris al te opereren in Saint-Etienne", aldus Brailsford. "Dat was de beste oplossing. Met de aard van zijn blessures moet je niet wachten om te opereren. Hij werd aan verschillende breuken geopereerd, in totaal goed voor bijna acht uur operatie. Hij moet nog twee à drie dagen in het ziekenhuis van Saint-Etienne verblijven, daarna zien we wel hoe we hem repatriëren. Hij kreeg er de beste medische zorg. Ik wil het medisch personeel uitgebreid bedanken. Zijn vrouw Michelle is intussen ook bij Chris, ze staat hem bij in het ziekenhuis.”

Brailsford wilde zich nog niet uitspreken over het einde van het seizoen voor Froome. "We zien dat later wel, maar het gaat natuurlijk wel om zware blessures", liet hij zich ontvallen. "Laten we ons eerst concentreren op zijn zorg en herstel.”

Het zal heel lang duren vooraleer hij volledig hersteld is. Het is heel erg voor Chris zelf, al heeft hij wel nog geluk. Het gaat om breuken die allemaal kunnen genezen en hopelijk komt dat allemaal weer goed Ploegleider Servais Knaven

Ploegleider Servais Knaven was dan weer wel direct. "We spreken van een harde klap en zware blessures", zei hij bij de start. "We wisten meteen dat het ernstig was toen hij viel. Het zal heel lang duren vooraleer hij volledig hersteld is. Het is heel erg voor Chris zelf, al heeft hij wel nog geluk. Het gaat om breuken die allemaal kunnen genezen en hopelijk komt dat allemaal weer goed. Al zullen er veel maanden overheen gaan vooraleer hij z'n fiets weer kan aanraken. Ik ben geen dokter, maar het lijkt me wel dat zijn seizoen voorbij is. Dat kunnen we zeker wel al stellen, laten we hopen dat hij komende winter weer kan opbouwen en koersen.”

Is er vrees voor het einde van zijn carrière? "Nou, dat is altijd afwachten. Dat weet je niet en kan je nu nog niet inschatten. Chris is natuurlijk een topatleet met een enorm doorzettingsvermogen dat hem natuurlijk zal helpen om te herstellen. Ik weet niet hoe lang het herstel zal duren, maar het zal tijd vragen."