Op zoek naar de Flandrien in snelschaatser Bart Swings: "Per jaar doe ik zo'n 15.000 km op de fiets, schat ik" Frank Dekeyser

08 maart 2018

06u30 0 Wielrennen Schaatsen zijn beroep, ­fietsen een passie. Bart Swings (27) is gebeten door de wielermicrobe. Bradley Wiggins en Tom Boonen als voorbeelden. "Wielrennen is een vak apart."

Woensdag 28 februari, in de vooravond. De fotograaf en Bart Swings spreken af op de Remysite in Wijgmaal. Onze ­zilverenmedaillewinnaar van Pyeongchang komt aangereden op zijn fiets van ‘Specialized’, zijn schaatsen in een zakje op de rug. De thermometer geeft -5 graden celcius aan, veel tijd om stil te staan is er met andere woorden niet. En toch. Swings poseert met de glimlach. Zijn twee passies vereeuwigd in één beeld.

Noem het gerust een ‘coup de foudre’. Liefde op het eerste gezicht. Twintig jaar geleden in Frankrijk kwam Swings voor het eerst écht in aanraking met het wielrennen. "Ik was toen zes of zeven jaar", zegt hij. "We waren met vakantie en dan keken we altijd naar de Tour de France. We volgden het constant, het was onze siësta rond vier uur in de namiddag. Dan zaten we het laatste uur voor de televisie. En als de koers in de buurt passeerde, gingen we naar het parcours. (lacht) Er ligt bij mijn ouders nog altijd een petje met het motief van de bolletjestrui in de kast."

