Op naar Belgisch feestje in Nice? Groene trui voor Wellens, bolletjestrui voor De Gendt, twee Belgen in top vijf

10 maart 2018



Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen En toen… palmden de Belgen een klein beetje Parijs-Nice in. Groen, bolletjes, vier en vijf in het klassement. Alleen: dé kroon op alle werk ontbreekt voorlopig. Dertien respectievelijk zevenentwintig seconden scheiden Tim Wellens en Dylan Teuns van geletruidrager Simon Yates. Kan het nog? In koor: "Ja, door heel hard te rijden."

1. Tim Wellens (Lotto-Soudal) vijfde in de rit, tweede in de stand (op 0.13 van Yates): " Moeilijk maar mogelijk"

Oeps. Dat was even alle hens aan dek, tussen de Col Saint-Raphaël en de Côte de Villars-sur-Var in. Wellens lâché, klonk het via de wedstrijdradio. Gelost. Samen met onder meer Henao en Calmejane. "Mijn eigen schuld", aldus Wellens. "Net toen ik van handschoenen wisselde, scheurde het peloton. Ik zat iets te ver." 15 seconden werden er 30, 30 tikten aan tot 45. "De ploeg moest heel hard achtervolgen. Samen met Sky, dat ook de boot had gemist. Het laatste kloofje van vijftien seconden heb ik dan zelf toegereden. Vlotjes. Maar de ‘cartouche’ die ik ermee verschoot, sloeg in de finale op mijn benen." Wellens zwoegde achter Yates en Izagirre. "Eerlijk: ik kon niet meteen reageren. De laatste twee kilometer zat ik zelfs een beetje dood. Ik gaf me volledig. Maar eindigde op mijn rechtmatige positie."

Na de inzinking van Luis Leon Sanchez (de Spanjaard verloor 4.22), volgt Wellens in het klassement nu op 0.13 van de nieuwe leider Yates. Speelbaar, nog steeds. "Moeilijk, maar mogelijk", omschrijft hij het zelf. "Parijs-Nice is nog niet voorbij. Al tel ik uiteraard liever dertien seconden voorsprong dan ze in het krijt te staan. Mijn strategie? (lacht) Gewoon: heel hard rijden. Ik ken het parcours goed. Twee jaar geleden won ik er. Een mooi souvenir. En ze verwachten nóg slechter weer, dat kan een rol spelen." Twintig jaar na Frank Vandenbroucke nog eens voor een Belgische eindzege in de ‘Koers naar de Zon’ zorgen: Wellens heeft er wel oor naar. "Het zou fantastisch zijn om Frank op te volgen. Een enorme eer. Twintig jaar: het is al veel te lang geleden. Dat plezier wil ik België dus graag doen. Ik voel dat ik er ook de benen voor heb. Nu ook nog een vleugje geluk, graag."

2. Dylan Teuns (BMC) tweede in de rit, vijfde in de stand (op 0.27 van Yates) : " Kon mee met Yates"

Wellens imponeert in deze Parijs-Nice. Maar wat dan gedacht van Dylan Teuns? Híj maakte op Valdeblore-La Colmiane de grootste sprong in het klassement. Van elf naar vijf na een ijzersterke finale, die hij net niet bekroond zag met de etappezege. "Ik kon nochtans mee met Yates en Jon Izagirre", voelde hij. "Maar ik was een beetje bang dat het iets te vroeg zou zijn. Een explosieve slotkilometer rijden is één van mijn sterke punten. Dus wachtte ik. Die paar seconden van twijfel braken me zuur op." Teuns beklaagde het zich achteraf. "Een foutje. Het enige dat ik vandaag maakte. Ach, misschien heeft het gewoon te maken met een gebrek aan ervaring op dit allerhoogste niveau. Niet weten hoeveel er op dat moment nog in de tank zit. Nog behoorlijk wat, weet ik nu. Maar voor hetzelfde geld volg ik de twee en parkeer ik op anderhalve kilometer van de finish. Dan heb ik helemaal niets."

Of er ook voor hem nog meer in zit in deze ‘Koers naar de Zon’? Teuns waagt zich niet aan stoute voorspellingen. "We zien wel. Ik bevind me nu in een totaal andere situatie. Met een minuut achterstand krijg je sowieso iets meer vrijheid dan met een halve minuut. Geen idee wat er nog mogelijk is. Feit is: met vijf renners op een zakdoek zit er nog vuurwerk aan te komen. Niemand die morgen op zijn gemak zal binnenbollen. Iedereen zal er nog vol willen voor gaan. Ook ik. Maar mijn Parijs-Nice is nu al geslaagd. Had je me zondag bij de start in Chatou gezegd dat ik vandaag vijfde zou staan, had ik meteen getekend."

3. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) heeft bolletjestrui zo goed als binnen : " Masterplan nodig"

29 punten. Een monsterkloof, gaapt in het bergklassement tussen Thomas De Gendt en Fabien Grellier. "En toch kan het nog fout gaan", meent De Gendt. "Ik heb de trui al een keer verloren op de slotdag. Het zal erop aankomen om heel alert te blijven op die eerste beklimmingen, geen ‘gevaarlijke’ concurrenten te laten rijden en extra punten te pakken. Lukt dat, dan is de buit binnen. En kan ik me verder concentreren op mijn werk voor Tim Wellens."

Je vraagt je af hoe De Gendt er in blijft slagen om zijn eigen ambities te rijmen met die van zijn kopman. Een moeilijke evenwichtsoefening was het nochtans niet, vond hij. "Er zijn nog vijf andere jongens ook, hé. Eigenlijk was het enkel de bedoeling om de punten mee te graaien op de eerste klim (Côte de Gattières). Maar plots raakten we met z’n achten voorop en draaiden we goed rond. We hebben onze inspanning dan maar doorgetrokken. Een gouden kans om mijn bergpunten verder op te stapelen. Veel voorsprong kregen we nooit, maar ik puurde er voor mezelf wel het maximum uit."

In de finale liet De Gendt zich uitzakken uit de kopgroep. "Ik wachtte de groep op, nam Tims vestje aan, vroeg of hij nog iets nodig had en reed dan op mijn eigen tempo verder." Verstandig, wat De Gendt zal zijn resterende krachten op de slotdag goed kunnen gebruiken. "We hebben twee truien te verdedigen en jawel, Tim kan deze Parijs-Nice nog winnen. Hoe? (lacht) Daar moeten we het vanavond eens grondig over hebben. We zullen een masterplan moeten uitdokteren. Tim won de slotrit twee jaar geleden, hij kent de wegen. We gaan ons nog één keer dubbelplooien voor hem. (grijnst) Maar eigenlijk heeft hij zijn ploeg niet nodig. Hij is zó sterk."