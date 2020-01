Ook wereldkampioen Mads Pedersen springt in de bres voor slachtoffers bosbranden JDK

22 januari 2020

JDK

Nu de Australische bosbranden grotendeels onder controle lijken, springen renners en teams in de Tour Down Under massaal in de bres voor de slachtoffers van de ramp. Nog de hele week lang worden via de online fundraisingactie ‘Riders for Relief’ diverse truien geveild.

Meest populair tot dusver zijn de regenboogtrui van wereldkampioen Mads Pedersen, het ‘gelesterrenshirt’ van Europees kampioen Elia Viviani, de teamoutfit van Trek-Segafredo, gesigneerd door onder meer Pedersen en voormalig TDU-winnaar en ‘local hero’ Richie Porte en een uitrusting van Romain Bardet. Eerder al gaf Caleb Ewan (Lotto-Soudal) aan zijn outfits van alle koersen op Australische bodem te zullen veilen voor het goede doel en werd de totale prijzenpot van de Schwalbe Classic (ongeveer 20.000 Australische dollar of 12.500 euro) weggeschonken.

In totaal hopen de organisatoren ruim 40.000 Australische dollar (25.000 euro) in te zamelen. Op de koop toe schenken Mads Pedersen en ploegmaat Koen de Kort één Australische dollar per renner die ze in elke rit van de Tour Down Under (zowel in de etappe als in het klassement) achter zich houden. “Hopelijk krijgen we navolging in het peloton”, klinkt het in een filmpje op Instagram. (JDK)