Ook voorjaar van Greipel voorbij: kopman Lotto-Soudal breekt sleutelbeen in afdaling Poggio DMM en JDK

17 maart 2018

18u08 0 Wielrennen Slecht nieuws voor André Greipel en Lotto-Soudal in de nasleep van Milaan-Sanremo. De Duitse spurter ging in de afdaling van de Poggio tegen de vlakte en brak daarbij volgens de eerste berichten zijn sleutelbeen.

Het had er nochtans mooi uitgezien voor Greipel. De kopman bij Lotto-Soudal had na een sterke Parijs-Nice zijn zinnen gezet op Milaan-Sanremo en leek in de aanloop naar de Poggio ook over een goed stel benen te beschikken. Zelfs een kleinere valpartij onderweg had Greipel niet uit de voorwacht van het peloton doen wegslaan.

Waar het eerst bij kleerscheuren bleef, zou de averij diep in de finale veel hoger oplopen. In een turbulente afdaling liet Greipel zich door De Buyst piloteren. De Duitser zag zijn kans schoon om in de sprint nog een gooi te doen naar de eindzege, tot het noodlot zou toeslaan.

De Buyst maakte aan hoge snelheid een klein stuurfoutje in de technische afzink van de Poggio. De jonge Belg veroorzaakte zo de val van zijn kopman en dat was een harde, zo bleek achteraf. Bij aankomst aan de ploegbus liet Greipel meteen vallen dat zijn sleutelbeen gebroken was. Een dikke streep door het voorjaar voor Lotto-Soudal, dat met de Duitser ook als kopman naar Parijs-Roubaix zou trekken.

Marc Sergeant: "Geen mooie breuk, we weten allemaal wat dat betekent"

Volgens de eerste berichten uit het Lotto-kamp zou het gaan om een verschuiving van het bot. Geen goed nieuws, want dat zou betekenen dat het om een gecompliceerde breuk gaat. "We weten allemaal wat dit betekent", vertelde Marc Sergeant na afloop van de wedstrijd in Sanremo. "Het voorjaar van André is zo helemaal om zeep. Morgen trekken we bij onze terugkomst in België meteen naar het ziekenhuis in Herentals. Daar zal dokter Toon Claes de breuk verder opvolgen."