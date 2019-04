Ook voor Terpstra laatste kans? “Er komt een nieuwe generatie piepen” MH

Vorig jaar rondde Niki Terpstra een mooie solo af in de Ronde van Vlaanderen. Enkel Mads Pedersen leek nog in staat de Nederlander in volle finale te kunnen bedreigen maar hoe hard de Deen ook probeerde, naderen op Terpstra zou er niet meer inzitten. Zo slaagde hij erin na Parijs-Roubaix in 2014 ook de Ronde van Vlaanderen als tweede monument op zijn palmares te plaatsen. Terpstra wordt echter niet bij de 'echte' kanshebbers voor de komende Ronde genoemd.

"Ik kan voor de vuist weg ook tien namen opnoemen die echt veel kans maken op de eindzege. Dat gegeven zal ongetwijfeld voor spanning en spektakel zorgen op de weg naar Oudenaarde. Ikzelf kende nog niet dat topgevoel dat ik vorig seizoen wel had, maar misschien is het na zondag compleet anders", vertelt Terpstra.

Vorig jaar reed de Nederlander nog in loondienst bij Patrick Lefevere. Hij kon toen terugvallen op een sterke Quick.Stepploeg en tevens werd zijn vlucht beschermd door zijn teamgenoten. Terpstra rijdt nu bij Direct Energie, een meer bescheiden team.

"Direct Energie is wel al een hechte ploeg geworden. De prestaties liegen er niet om. Anthony Turgis werd afgelopen woensdag nog tweede in Dwars door Vlaanderen. Wat mezelf betreft voel ik dat de conditie steeds maar beter en beter wordt. Het zal niet simpel zijn om mijn titel te verlengen maar ik ga er wel alles aan doen. Er komt een nieuwe generatie piepen. Ik heb het dan natuurlijk over Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Vergeet ook Mads Pedersen niet. Die jonge snaak werd vorig jaar wel knap tweede achter mij. Ook Bob Jungels is sterk. Hij liet zich in elke klassieker opmerken. Wil ik zondag winnen, dan zal ik een topdag moeten hebben."