Ook van deze talentvolle renners nam wielerwereld voorbije jaren veel te vroeg afscheid

AW FHN

04 juli 2020

18u45 0 Wielrennen De dreun na het overlijden van Bjorg Lambrecht zindert nog steeds na of de Belgische wielerwereld moet nu ook afscheid nemen van Niels de Vriendt, amper 20 jaar oud en een beloftevol renner. De voorbije 10 jaar werd het Belgische wielermilieu ettelijke keren getroffen door het heengaan van talentvolle renners.



Bjorg Lambrecht (22): 5 augustus 2019

Nog geen jaar geleden op 5 augustus 2019, kwam Bjorg Lambrecht (22) zwaar ten val in de Ronde van Polen. Hij had een verkeersreflector langs de kant van de weg geraakt en belandde op een betonnen duiker. Na zijn val werd Lambrecht nog gereanimeerd, maar hij overleed later in het ziekenhuis.

Joren Touquet (26): 18 juni 2019

Ook de 26-jarige Joren Touquet overleed in 2019. Terwijl hij in Tenerife op vakantie was, overleed hij onverwachts aan hartfalen. Zijn familie had nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar eenmaal de hulpdiensten ter plaatse waren, bleek dat Joren niet meer geholpen kon worden.

Jarne Lemmens (15): 20 mei 2019

Nieuweling Jarne Lemmens werd tijdens zijn slaap daags na een wedstrijd getroffen door een hartaanval. Hij werd ‘s morgens niet meer wakker. Uit onderzoek bleek dat hij overleed aan een zeldzame hartafwijking die tijdens een screening niet kon worden gezien.

Stef Loos (19): 17 maart 2019

Nadat op 17 maart 2019 een grote groep renners in het Waalse Dottignies van het parcours afraakte, werd één van hen dodelijk geraakt door een bestelwagen. Stef Loos (19), ploegmakker van Remco Evenepoel, overleefde de klap niet en bezweek aan zijn verwondingen.

Jimmy Duquennoy (23): 5 oktober 2018

Op 5 oktober 2018 stierf de jonge wielrenner Jimmy Duquennoy (23) aan hartfalen. Zijn vriendin Sally zat naast hem in de zetel. “Alles leek normaal”, zei ze. “We hadden elkaar net verteld over onze dag.” Plotseling leek het alsof Duquennoy aan het stikken was, waarop zijn vriendin de hulpdiensten belde. Zij hebben hem nog proberen te reanimeren, maar kregen het hart van de jonge wielrenner niet meer op gang.

Michael Goolaerts (23): 8 april 2018

Michael Goolaerts (23) of ‘Goolie’ overleed 8 april 2018 tijdens Parijs-Roubaix. Hij kreeg een hartstilstand tijdens de koers en overleed later in het ziekenhuis.

Jeroen Goeleven (25): 18 april 2018

Ook Jeroen Goeleven (25) stierf in 2018, amper negen dagen na het overlijden van Goolaerts. De jonge renner werd dood aangetroffen in zijn slaapkamer in Beringen waar hij zich net had aangekleed om te gaan trainen. Ook hij stierf een natuurlijke dood, vermoedelijk hartfalen.

Bjarne Vanacker (20): 6 november 2017

Op amper 20-jarige leeftijd stierf Bjarne Vanacker onverwacht aan een hartstilstand. Hij lag thuis in bed, maar werd nooit meer wakker. Een medische verklaring voor zijn dood werd nooit gevonden

Matiz Vander Poorten (15): 30 april 2016

Tijdens de opwarming van een nieuwelingenwedstrijd in het Oost-Vlaamse Vinkt, een deelgemeente van Deinze, kwam de jonge renner Matiz Vander Poorten op fatale wijze in botsing met een bus van De Lijn. De klap was enorm en Matiz overleed later in het ziekenhuis.

Daan Myngheer (22): 28 maart 2016

Daan Myngheer, een 22-jarige profrenner, stierf in 2016 tijdens het Internationaal Wegcriterium op Corsica. Hij werd onwel, stapte van zijn fiets en werd afgevoerd door de hulpdiensten. In de ziekenwagen kreeg hij een hartstilstand waarna hij, op 28 maart 2016, overleed in het ziekenhuis.

Antoine Demoitié (25): 27 maart 2016

Na een valpartij in Gent-Wevelgem ligt Demoitié op de grond, waarna hij aangereden werd door een motor. Het is niet duidelijk of Demoitié overleed aan de val of de aanrijding. Demoitié redde wel het leven van enkele andere mensen door zijn organen weg te schenken.

Igor Decraene (18): 30 augustus 2014

Na een verjaardagsfeestje werd de toenmalige regerend wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, gegrepen door een trein, op de sporen in Zulte. Hoe hij daar terechtkwam, zal voor altijd een raadsel blijven. Decraene stierf ter plaatse.

Kristof Goddaert (27): 18 februari 2014

Goddaert werd tijdens een trainingstocht in Antwerpen aangereden door een bus van De Lijn en bezweek aan zijn verwondingen. Goddaert was twee keer bijna Belgisch kampioen: in 2012 werd hij tweede achter Tom Boonen, drie jaar eerder werd hij derde achter Gilbert en Boonen.

Wouter Dewilde (33): 1 mei 2013

In de eindsprint van een regionale wedstrijd in Veldegem kwam Wouter De Wilde net voorbij de streep ten val. Daarbij liep de West-Vlaamse eliterenner zonder contract zware letsels aan het hoofd op. Na reanimatie ter plaatse overleed hij ‘s avonds in het ziekenhuis.

Rob Goris (30): 5 juli 2012

Na een carrière in het ijshockey werd Goris wielrenner. Hij versierde snel een profcontract. Op 4 juli 2012 was hij te gast in het Tourpraatprogramma Vive le Vélo op de VRT. In de daaropvolgende nacht werd hij het slachtoffer van een fatale hartaanval.

Wouter Weylandt (26): 9 mei 2011

De jonge Belgische sprinter valt in een afdaling van de Passo del Bocco tijdens de Giro van 2011. Ondanks reanimatiepogingen haalt de beloftevolle Weylandt het niet. Als eerbetoon aan Weylandt wordt zijn rugnummer (108) niet meer gedragen in de Giro.

Dimitri De Fauw (28): 6 november 2009

Tijdens de Gentse zesdaagse van 2006 raakte Dimitri De Fauw betrokken bij de dodelijke val van de Spanjaard Isaac Galvez. De Gentenaar kwam deze klap nooit echt te boven en stapte bijna drie jaar later uit het leven.

Frederiek Nolf (21): 5 februari 2009

De 21-jarige Frederiek Nolf stierf in 2009, vijf dagen voor zijn 22e verjaardag, in zijn slaap na hartfalen.