Ook Van Avermaet wil snel duidelijkheid over toekomst: "Ik ga niet eeuwig wachten" Joeri De Knop in Oman

16 februari 2018

05u00 0 Wielrennen Na rondekopman Richie Porte vraagt ook ­klassiek speerpunt Greg Van Avermaet (32) snel duidelijkheid over de toekomstplannen van zijn huidige ploeg. "Ik wil graag blijven bij BMC, maar sta ook open voor een nieuw avontuur. Nú al trekken teams me aan de mouw."

Het contract met BMC loopt eind dit jaar af en gezien zijn wankele gezondheid ziet het er niet naar uit dat CEO Andy Riihs verder in het team zal investeren. Sluipt dat in je hoofd?

"Ik probeer het zo goed mogelijk van me af te zetten, maar er wordt intern wel over gepraat. Dat is normaal. ­Hopelijk wordt snel duidelijk welke richting het uitgaat. Het draait hier niet uitsluitend om mij, hé. Áls de ploeg wordt ­opgedoekt, belanden met de klap tachtig mensen op straat. Dat zou ik bijzonder jammer vinden. Ook voor Andy Riihs zelf, ­natuurlijk, die in 2007 aan de wieg stond van dit project, er al die jaren zijn hart en ziel in stak en het nu zomaar in rook dreigt te zien opgaan. Tuurlijk moet je je ervan bewust zijn dat sponsorship niet eeuwig is. Dat er op een dag een einde aan komt. Maar dan is het wel leuk als de continuïteit kan worden verzekerd."

