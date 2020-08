Ook Van Aert zelf vindt nieuwe zege straf: “Had het gevoel dat ik na Sanremo een beetje uitgeschakeld was” MG/YP

12 augustus 2020

Vier dagen na zijn triomf in Milaan-Sanremo deed Wout Van Aert er vlotjes nog een overwinning bij in de eerste rit in de Dauphiné. En dat vindt hij zelf ook straf. “Ik was gisteren afgezakt naar het hotel, na een paar dagen met de familie. Ik voelde me best wel moe, ‘k had het gevoel dat ik een beetje uitgeschakeld was na Sanremo, toch wat decompressie gehad en ook genoten van die paar dagen. Vandaag was het de bedoeling in de koers om te kijken hoe het zou gaan en eigenlijk voelde het oké aan. We hadden de finish ook al kunnen zien op 30 kilometer van de meet en dan hebben we beslist er toch voor te gaan. Blijkbaar de goede keuze, want zo’n ritzege moet je nooit laten liggen natuurlijk”, klonk het onder meer na de rit.

