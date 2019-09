Ook Tim Wellens, Yves Lampaert en Tim Declercq mogen zich opmaken voor WK wielrennen Redactie

16 september 2019

11u34

Bron: Belga 14 WK wielrennen Rik Verbrugghe neemt Tim Wellens, Yves Lampaert en Tim Declercq in zijn wegritselectie op voor het WK wielrennen in Yorkshire (22-29 september). Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Remco Evenepoel waren eerder al zeker van een WK-ticket.

Verbrugghe onthulde vorige week zijn vijf eerste namen voor het WK. Voor de drie laatste renners wilde de bondscoach wachten tot de wedstrijden in Montreal en Quebec afgelopen waren, net als de Vuelta. “De koersen in Canada hebben een soortgelijk parcours als in Yorkshire en zullen me prima indicaties geven”, legde Verbrugghe toen uit. “Ik heb al contact opgenomen met de betrokken renners, en ze weten dat ze in aanmerking komen voor het WK. Ze moeten me nu voor een selectie overtuigen.”

De mannen werken hun wegrit (284,5 km) op zondag 29 september af in en rond Leeds. Laurens De Plus, Laurens De Vreese, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke zijn de reserves voor de wegrit.

Wellens eindigde in Quebec als negende. Nadien werd de Lotto Soudal-renner vierde in Montreal. Lampaert finishte afgelopen augustus op het EK nog op de tweede plaats. In de Ronde van Duitsland werd hij derde. Declercq, zijn teammaat bij Deceuninck-Quick Step, was de voorbije weken aan zet in de Vuelta in dienst van zijn ploeg.

De wielerbond liet ook nog weten dat Ann-Sophie Duyck om medische redenen niet kan aantreden in de tijdrit. Zij zal niet vervangen worden. Voor de wegrit moet ook Kaat Hannes om medische redenen verstek laten gaan.

Greg Van Avermaet gisteravond na zijn zege in Montréal over het WK:

De voltallige Belgische selectie voor het WK:

WEGRITTEN

Mannen elite:

Remco Evenepoel - Philippe Gilbert - Oliver Naesen - Dylan Teuns - Greg Van Avermaet - Tim Wellens - Yves Lampaert - Tim Declercq

Reserven: Laurens De Plus - Laurens De Vreese - Jasper Stuyven - Sep Vanmarcke

Mannen U23:

Stan Dewulf - Jasper Philipsen - Jens Reynders - Brent Van Moer - Stan Van Tricht - Ilan Van Wilder

Reserven: Sébastien Grignard - Florian Vermeersch - Viktor Verschaeve

Mannen junioren:

Ramses Debruyne - Milan Paulus - Alex Vandenbulcke - Jago Willems

Reserven: Toon Clynhens - William Junior Lecerf - Floris Van Tricht

Vrouwen elite:

Valerie Demey - Sofie De Vuyst - Kelly Van den Steen - Julie Van de Velde

Vrouwen junioren:

Julie De Wilde - Jade Lenaers - Dina Scavone - Gloria Van Mechelen

Reserve: Lotte Popelier

TIJDRITTEN

Mannen elite:

Victor Campenaerts - Remco Evenepoel - Yves Lampaert

Mannen U23:

Brent Van Moer - Ilan Van Wilder

Reserve: Jasper De Plus

Mannen junioren:

Branko Huys - Lars Van Ryckeghem

Reserven: Milan Paulus - Lucas Rogiers

Vrouwen elite:

Julie Van De Velde

Vrouwen junioren:

Julie De Wilde

MIXED TEAM RELAY

Vrouwen elite: Valerie Demey - Sofie De Vuyst - Julie Van De Velde

Mannen elite: Jan Bakelants - Frederik Frison - Senne Leysen

Reserve: Jonas Rickaert