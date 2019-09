Ook Tim Wellens, Yves Lampaert en Tim Declercq mogen zich opmaken voor WK wielrennen Redactie

16 september 2019

11u34

Bron: Belga 0 WK wielrennen Rik Verbrugghe neemt Tim Wellens, Yves Lampaert en Tim Declercq in zijn wegritselectie op voor het WK wielrennen in Yorkshire (22-29 september). Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Remco Evenepoel waren eerder al zeker van een WK-ticket.

Verbrugghe onthulde vorige week zijn vijf eerste namen voor het WK. Voor de drie laatste renners wilde de bondscoach wachten tot de wedstrijden in Montreal en Quebec afgelopen waren, net als de Vuelta. “De koersen in Canada hebben een soortgelijk parcours als in Yorkshire en zullen me prima indicaties geven”, legde Verbrugghe toen uit. “Ik heb al contact opgenomen met de betrokken renners, en ze weten dat ze in aanmerking komen voor het WK. Ze moeten me nu voor een selectie overtuigen.”

De mannen werken hun wegrit (284,5 km) op zondag 29 september af in en rond Leeds.