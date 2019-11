Ook Thomas De Gendt kandidaat voor olympische tijdrit ODBS

25 november 2019

Wie wordt de tweede Belgische tijdrijder op de Olympische Spelen 2020 naast Remco Evenepoel? De spannende strijd lijkt vooral tussen Campenaerts en Van Aert te gaan en dat is niet naar de zin van Thomas De Gendt. Die laat tijdens zijn meerdaags fietsavontuur met Tim Wellens in de Spaanse bergen, weten dat ze maar beter ook met hem rekening houden. “Ik denk wel dat Victor en Wout een streepje voor hebben op mij, maar ik wil me ook als kandidaat naar voren schuiven. De bond mag me altijd vragen om me klaar te houden voor die week”, zegt hij in Sportweekend. De wielerbond is van plan ten laatste begin juni al de olympische selectie bekend te maken, opdat de renners zich optimaal mogelijk kunnen voorbereiden op het broeierige klimaat in Tokio. In Spanje maakt De Gendt alvast kennis met extreme omstandigheden. Hij kreeg af te rekenen met zwaar ondergesneeuwde wegen.