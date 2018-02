Ook succes voor Sky in Algarve: Kwiatkowski sprint in bergrit naar zege, Thomas nieuwe leider XC

15 februari 2018

18u08 0 Wielrennen Dubbel feest voor Team Sky vandaag. Na Wout Poels in de Ruta del Sol mocht ook Michal Kwiatkowski in de Ronde van de Algarve de vuist ballen. In de bergrit naar Fóia sprintte de Pool overtuigend naar de zege. Ploegmakker Geraint Thomas werd derde en is de nieuwe leider.

Klimmen geblazen tijdens de tweede rit van de Portugese wielerronde. De eerste 50 kilometer waren vrij vlak, waarna er vier kuitenbijters volgden. Ten slotte moest het peloton de slotklim naar Fóia bolwerken, een stevige hindernis van eerste categorie. Uitkijken was het vooraf naar Richie Porte, die eerder bergop indruk maakte tijdens de vijfde etappe van de Tour Down Under.

Lampaert in vlucht van de dag

Zeven renners wisten zich na een kwartier af te zonderen van de grote meute, daarbij één landgenoot: Yves Lampaert. De West-Vlaming van Quick.Step Floors werd vergezeld door Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), Benjamin King (Dimension Data), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Marcos Jurado (Efapel), Oscar Pelegri (Rádio Popular-Boavista) en Ricardo Mestre (W52-FC Porto).

Terwijl de kopgroep een voorsprong van zo’n negen minuten bij elkaar reed, nam King elke hindernis voor z’n rekening. Maar op de slotklim zou de Amerikaan (uiteraard) niet als eerste de top bereiken. De voorgift van de avonturiers verdween als sneeuw voor de zon door het harde werk in de achtergrond van UAE Team Emirates. Alle vertrouwen dus in Daniel Martin, die vorig jaar zegevierde op de Fóia.

Echt steil was de laatste hindernis van de dag niet. Gemiddeld amper 4,7%, maar wel 15,2 kilometer lang. Op de Fóia nam Team Sky het commando over. Met Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski en Vasil Kiryienka hadden ze dan ook meerdere ijzers in het vuur. Die laatste dropte het eerste bommetje, in het peloton werd er naar elkaar gekeken.

De wereldkampioen tijdrijden van 2015 duwde vervolgens stevig op de trappers, maar op een dikke kilometer van de streep was zijn liedje uitgezongen. Op naar een sprint bergop van een uitgedund groepje. Daarin toonde Kwiatkowski zich duidelijk de snelste. Bauke Mollema werd tweede, Geraint Thomas finishte als derde en is de nieuwe leider. Pieter Serry was de eerste Belg op de achtste plaats, Richie Porte moest vrede nemen met de tiende plek.

🇵🇱@kwiato of 🇬🇧@TeamSky wins stage 2 of 🇵🇹@VAlgarve2018 #VAlgarve18 pic.twitter.com/ei3cFB4IbY World Cycling Stats(@ wcstats) link

[Tour de l'Argarve - 2e étape]



Le top 10 de l'étape



⏩ M. Kwiatkowski devance.. son équipier G. Thomas (Sky) et B. Mollema (@TrekSegafredo). A noter le travail de @KennyElissonde (Sky) et Vasil Kiryienka (Sky) dans le final. D. Martin battu au sprint, R. Porte a pris un éclat pic.twitter.com/tD0lXrC2jD Roue Libre(@ en_rouelibre) link